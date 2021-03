La Confederazione cambia strategia e punta sui test per prevenire i contagi da coronavirus. Un’idea che si prevede comporterà un radicale aumento del numero di test effettuati: secondo le indicazioni fornite dal Governo in conferenza stampa, ogni cittadino potrebbe arrivare a fare circa un tampone a settimana. La raccomandazione è di farne uno almeno ogni volta che si ha la necessità di incontrare qualcuno. Ma le risorse in Svizzera per mettere a punto questa strategia non sono sempre facilissime da reperire. Basti pensare, come riportato questa mattina in un’intervista ai microfoni di SRF da Marine Ruggli, presidente di PharmaSuisse, che in tutto il paese ci sono solamente 280 farmacie, su un totale di 1.800 circa, che possono effettuare i test.

«Ticino sopra la media nazionale»

E in Ticino,...