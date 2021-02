Prima di Natale, il Dipartimento della sanità e socialità aveva registrato un aumento nelle richieste di test rapidi anti-COVID e si era visto costretto ad invitare i cittadini a muoversi per tempo nel fissare un appuntamento. A determinare l’incremento delle domande, oltre all’avvicinarsi delle vacanze, anche le disposizioni in vigore in Italia, che permettevano di varcare il confine con un test negativo.

Con l’avvicinarsi del periodo di Carnevale e con una situazione simile alle frontiere, si temeva un altro boom che andasse ad impensierire, a livello organizzativo, quanti prestano questo servizio. Ma è stato davvero così? Ne abbiamo parlato con Isaura Montagner, direttrice della rete Centro Medico, Federico Tamò, titolare della Farmacia Malè di Bellinzona, e Franco Denti, presidente dell’Ordine...