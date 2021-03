Da ieri, anche chi non presenta sintomi può sottoporsi gratuitamente a un test rapido. Un cambio di passo fortemente voluto dalla Confederazione, in particolare da Alain Berset. L’obiettivo è quello di contenere il più possibile la pandemia, in particolare le nuove (e molto più contagiose) varianti del virus. Questa strategia – nelle intenzioni di Berna – dovrà accompagnare e supportare la fase delle riaperture del 22 marzo, sempre che il Consiglio federale venerdì non cambi idea rispetto a quanto messo in consultazione ai Cantoni.

In pratica, il progetto si fonde su tre pilastri: test di persone sintomatiche, test ripetuti su vasta scala nelle scuole e nelle aziende e test individuali/autodiagnostici. Al momento, tuttavia, ci sono ancora molti punti che vanno chiariti. Dal Consiglio federale sono giunte le linee guida: tocca ora ai Cantoni implementare la strategia.

Manca il materiale

L’offensiva della Confederazione passerà quindi dal depistaggio dei casi (test su larga scala solamente in presenza di un focolaio) alla prevenzione dalla malattia. Un cambio di paradigma che richiede tempo per la messa in moto. Soprattutto, serve il materiale (i test, appunto). Ad oggi non è chiaro quali siano le dotazioni dei Cantoni. E nemmeno come questi ultimi intendano fornire, raccogliere e infine analizzare i test provenienti, ad esempio, dalle aziende. Le imprese interessate al momento restano quindi in attesa di comunicazioni. I test di massa nelle scuole, invece, in Ticino continueranno a venire effettuati solo in caso di sospetto di focolaio. In pratica negli istituti scolastici non cambierà nulla rispetto alla prassi degli ultimi mesi.

Le pressioni

Il mondo economico ticinese non sembra comunque disposto ad attendere a lungo la messa in esercizio del dispositivo di prevenzione. Settimana scorsa varie associazioni avevano messo alle strette il Consiglio di Stato, chiedendo urgentemente la definizione di un piano cantonale di test mirati e ripetitivi. Da noi contattati, vari attori si dicono disposti a pazientare ancora, anche se vogliono al più presto risposte certe.

Si evitano le quarantene

Alle aziende i test rapidi gratuiti fanno gola. Anche perché la strategia – per decisione dello stesso Consiglio federale, anche se non tutti i Cantoni saranno per forza di cose d’accordo – permetterà di abolire l’obbligo di quarantena per i dipendenti delle imprese che faranno testare almeno una volta alla settimana l’80% del proprio organico. In una situazione di profonda crisi economica, riuscire a programmare senza troppe incognite il lavoro è già un passo avanti notevole, specie in un cantone di frontiera come il nostro. Nasce anche da qui la richiesta di test a tappeto da parte delle imprese.

In casa, ma solo da aprile

L’offensiva messa in campo da Berna non si limita a favorire l’accesso ai test nelle aziende, nelle scuole e nelle istituzioni. Ogni cittadino avrà infatti diritto a cinque test autodiagnostici al mese. Questi prodotti saranno completamente gratuiti: basterà recarsi in farmacia, mostrare la tessera della propria cassa malati e ricevere i test. Tuttavia al momento questi test «casalinghi» non sono disponibili. Si attende l’approvazione da parte dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Idealmente, si partirà con questo programma da aprile, ma attenzione: un test autodiagnostico negativo non deve indurre a un comportamento irresponsabile. È necessario, anzi fondamentale, continuare a tenersi a distanza, seguire le regole di igiene e portare la mascherina.

La richiesta sembra comunque essere enorme: ieri nelle farmacie del nostro cantone sono state molte, secondo un nostro sondaggio, le persone che hanno chiesto informazioni in merito al kit diagnostico. E nelle 27 farmacie ticinesi che consentono di effettuare tamponi, il lavoro – già notevole negli scorsi mesi – è aumentato ulteriormente. Caduta la barriera del costo del test, ora gratuito per tutti, in molti si sono fatti avanti per effettuarlo.

Attenzione ai falsi negativi

I test di massa non sono comunque la panacea di tutti i mali e non annulleranno la presenza del virus. Lo ha ribadito più volte anche il medico cantonale Giorgio Merlani. In primis, come sottolineato dal Consiglio federale, il risultato del test è solo un’istantanea, una fotografia del momento. Inoltre, i tamponi PCR hanno un grado di affidabilità che gli altri tipi di esame non sono in grado di raggiungere e garantire. In sostanza, un esito negativo non deve portare a false sicurezze. Al contrario, a un test autodiagnostico positivo deve seguire un tampone «classico», nasofaringeo. In questo modo è possibile confermare definitivamente la presenza della malattia. In attesa del risultato del test PCR, la persona deve mettersi in isolamento.

