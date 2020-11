C’è attesa per il nuovo DPCM del Governo italiano per contrastare la seconda ondata di coronavirus, previsto per questa sera alle 22. Un decreto che viene guardato con interesse anche in Ticino, dal momento che si potrebbero predisporre le chiusure delle frontiere tra Svizzera e Italia, esattamente come successo la scorsa primavera. Proprio per questo motivo tanti ticinesi si sono recati nelle scorse ore nei supermercati d’oltreconfine per fare delle vere e proprie scorte di provviste per le prossime settimane.