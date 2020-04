«Un grazie, condito da un applauso, ai ticinesi perché stanno dimostrando una grande responsabilità nei confronti dei propri amici a quattro zampe». È positivo il bilancio di Emanuele Besomi, presidente della Società protezione animali di Bellinzona, sul fronte degli abbandoni o delle rinunce volontarie durante queste difficili settimane condizionate dalla diffusione del coronavirus e dalle misure messe in atto per combattere il proliferare dell’infezione. Inizialmente si temeva che i rifugi finissero sotto pressione a causa, appunto, di abbandoni o rinunce da parte di persone che hanno dovuto essere ospedalizzate o che sono state confinate a casa a seguito della COVID-19, non avendo più la forza (fisica o psicologica) di occuparsi delle bestiole domestiche. «Malgrado la difficile situazione – spiega però Besomi – abbiamo registrato solo tre casi di animali portati da noi e appartenenti a persone ricoverate o malate».

Il rifugio, dunque, non si è trovato particolarmente sotto pressione. Certo, come spiega ancora Besomi, la gestione degli animali è più complicata, perché per accudirli si devono prendere tutte le misure necessarie, come il distanziamento sociale, l’uso delle mascherine, la presenza di pochissimi volontari alla volta e così via. «Ma la situazione appare piuttosto tranquilla», sottolinea con soddisfazione il presidente. A proposito di volontari, Besomi tiene anche a ringraziare tutte le persone che hanno accolto l’appello, lanciato dalla Protezione animali qualche settimana fa e che chiedeva un aiuto.

Nessun boom di adozioni

Se non vi è stato un boom di abbandoni, contrariamente a quante accade nelle Svizzera interna in Ticino non si è nemmeno registrato un aumento delle adozioni di cani o gatti. «V’è da dire che accudiamo un certo numero di animali, ma non esagerato», spiega Besomi. Inoltre, verosimilmente, il fatto che il rifugio sia chiuso al pubblico, dovendo dunque organizzare appuntamenti specifici, possa disincentivare le adozioni. O forse c’è chi non se la sente in questo momento di lanciarsi in una simile avventura sull’onda emotiva del momento.

La Svizzera interna

Ma come si giustifica, dunque, quanto accade oltre San Gottardo? «Probabilmente la gente si è accorta di avere più tempo libero e ha anche sentito il bisogno della compagnia di un animale, essendo sola a casa», conclude Besomi. «Temo però che quanto accade nel resto del Paese possa trasformarsi in un boomerang, perché una volta che la situazione migliorerà molti potrebbero rendersi conto di aver fatto la scelta sbagliata». Speriamo di no.

