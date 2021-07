Un’allerta di grado 2 e 3, a seconda delle zone, è stata emessa per il Ticino sabato e domenica. Lo ha annunciato sul proprio sito MeteoSvizzera. Si tratta di una misura più che altro precauzionale, considerando le ingenti quantità cadute negli scorsi giorni, dal momento che per il nostro Cantone le precipitazioni nel weekend non dovrebbero essere altrettanto copiose. Le piogge del weekend dovrebbero riguardare il Sopraceneri, risparmiando Luganese e Mendrisiotto.