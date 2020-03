Dopo il grosso capitolo delle dogane affrontato questa mattina dalle autorità federali, che hanno deciso di chiudere 9 dei valichi minori, un altro importante tema da affrontare è quello legato all’eventuale chiusura delle scuole. Si fanno infatti sempre più pressanti le voci di chi - dal mondo della scuola, tra la cittadinanza e anche nella politica - chiede al Consiglio di Stato la chiusura temporanea degli istituti scolastici ticinesi. Soprattutto alla luce dell’opinione espressa da alcuni esperti e medici, come ad esempio le considerazioni del direttore dell’Epatocentro Ticino Andreas Cerny. Ieri, inoltre, si è registrato un nuovo caso di coronavirus. Dopo il primo contagio alla Scuola d’arti e mestieri di Bellinzona, questa volta è toccato alle medie di Canobbio.

Il Consiglio di Stato, al completo e nella sala del Gran Consiglio (che permette grazie alla sua ampiezza di mantenere le dovute distanze) ha organizzato anche oggi una conferenza stampa per fornire gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in Ticino. Conferenza stampa cui presenzia, oltre al Medico cantonale Giorgio Merlani, anche il capo della Divisione malattie trasmissibili dell’Ufficio federale della Sanità pubblica Daniel Koch.

È un Consiglio di Stato al completo quello che si presenta oggi alla popolazione introdotto da Renato Pizolli. Il primo a prendere la parola è Christian Vitta: «Vogliamo marcare presenza al completo in segno di rispetto verso le legittime preoccupazioni della popolazione. Le decisioni prese sono unanimi e prese per limitare la velocità di contagio del coronavirus anche se siamo consapevoli che limiteranno la libertà personale». Ecco i dettagli che saranno presto disponibili sul sito del Cantone:

- decretato lo stato di necessità valido fino al 29 marzo

- la Protezione civile potrà chiamare in servizio i suoi militi risparmiando però il personale impiegato nelle strutture sanitarie

- alla popolazione è fortemente raccomandato il rispetto delle norme igieniche e di distanza sociale nei rapporti interpersonali, in particolare nei confronti delle persone che hanno compiuto 65 anni e per i gruppi definiti vulnerabili

- a persone oltre i 65 anni e gruppi vulnerabili che possono mettere in pericolo la vita è sconsigliato accudire minorenni, partecipare a manifestazioni pubbliche e private, frequentare esercizi pubblici e usare mezzi di trasporto pubblici (eccezion fatta per necessità mediche, professionali o per l'acquisto di generi di prima necessità)

- cinema, teatri, musei, centri giovanili, centri sportivi, centri fitness, piscine, centri wellness, impianti di risalita, discoteche, piano bar, locali notturni, locali erotici e simili devono restare chiusi

- eventi sportivi agonistici e amatoriali sono vietati, è però consentita l'attività sportiva individuale, nel rispetto delle norme igieniche accresciute (segnatamente la disinfezione delle mani) e di distanza sociale

- esercizi alberghieri e ristorazione adibiti a ospitare oltre 50 persone possono continuare a lavorare a patto che non ospitino un numero superiore a questo di persone

- misure igieniche e distanza sociale da rispettare obbligatoriamente in tutte le attività commerciali

- le aziende di trasporto pubblico devono garantire il servizio ordinario con misure igieniche accresciute

- manifestazioni sportive pubbliche e private vietate con più di 50 persone, comprese quindi anche le partite di hockey: se la federazione deciderà di giocare a porte chiuse, il Governo dovrà comunque valutare la possibilità

- decisione sulle scuole (vedi anche sotto): chiusi gli istituti di grado post obbligatorio.

Lo scopo delle misure - Raffaele De Rosa: «La situazione è seria e delicata. Non possiamo impedire la diffusione del virus ma possiamo impegnarci tutti per rallentarla». «Fondamentali sono l’igiene e la distanza sociale. Gesti che servono a proteggere noi e gli altri». «Tutte le misure prese oggi vanno in questa direzione e hanno questo scopo».

Per gli effetti ci vorrà qualche giorno - Giorgio Merlani: «Sapevamo che il contagio si sarebbe diffuso. Dobbiamo cercare di rallentare la curva delle diffusioni in modo che il sistema sanitario riesca a prenderli a carico». «Le misure che abbiamo attuato, così come quelle che mettiamo in atto oggi non danno risultati immediati, ci vuole qualche giorno affinché diventino efficaci».

Il Ticino non è solo - Daniel Koch: «Non vi nascondo che la situazione in Italia è molto preoccupante ed è una situazione che vogliamo evitare in Svizzera. Parlo di tutta la Svizzera e non solo del Ticino. Ma è chiaro che non tutti i cantoni stanno vivendo la stessa situazione nello stesso momento. Sta quindi anche alla Svizzera tutta capire cosa sta succedendo in Ticino e come proteggere i più vulnerabili ossia la popolazione anziana e i malati cronici». «La Confederazione ha raccomandato di tenere aperte le scuole dell’obbligo in modo da tener separate le generazioni e proteggere così anche i degenti». «Il numero di casi aumenterà ma dobbiamo cercare di fare in modo che questo non avvenga troppo in fretta. In questi giorni ci sono anche stati Cantoni che si sono offerti, in caso di necessità e urgenza sanitaria di venire in soccorso al Ticino».

Misure sanitarie non scolastiche - Manuele Bertoli: «Invito a considerare il fatto che la scuola non è tutta uguale, ma ha al suo interno grosse differenze. Per evitare la diffusione del contagio abbiamo deciso di chiudere tutte le scuole dopo le Medie». «Le scuole non sono comunque chiuse e sigillate»: direzioni e docenti continueranno a lavorare e lo scopo ultimo sarà quello di evitare di perdere un semestre, ha spiegato il direttore del DECS.

«Per quanto sta alle scuole dell’obbligo invito tutti a pensare anche agli ospedali e all’importanza di evitare i contatti intergenerazionali e quindi la diffusione. Sappiamo che non è facile e c’è molta pressione ma si tratta di una misura di carattere sanitario e non di carattere scolastico», ha insistito Bertoli invitando i singoli a non prendere decisioni alternative. Il numero di assenze registrate in questi giorni è stato nella norma, ha aggiunto poi Bertoli rispondendo ad una domanda della stampa.

Chiesti controlli sanitari alle frontiere - Norman Gobbi: «Dopo le decisioni prese dal Governo italiano nel fine settimana, come avete appreso questa mattina, si sono attuate misure anche ai nostri valichi anche se da Berna non si è voluto chiudere le frontiere. Per questo abbiamo chiesto al Consiglio federale l’applicazione dell’articolo 41 della Legge sulle epidemie che consentirebbe controlli sanitari all’entrata».

