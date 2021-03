Lasciarsi alle spalle la crisi sanitaria legata al nuovo coronavirus grazie anche alla collaborazione transfrontaliera tra Ticino e Lombardia. Eccola, una delle sfide che accompagnerà nei prossimi mesi questi due territori molto legati e interconnessi tra loro. È stato questo il piatto forte della videoconferenza «Regione Insubrica: quale nuova cooperazione economica europea nel tempo della COVID-19?», promossa da «Etica, dignità e valori - Associazione stakeholders delle banche e delle assicurazioni ODV» e dalla First Cisl dei Laghi.

Realtà simili e interconnesse

Il tema dei rapporti di buon vicinato è più attuale che mai e l’incontro online, cui hanno partecipato rappresentanti del mondo istituzionale, economico, sindacale della Regio Insubrica, lo ha confermato: «Questo incontro virtuale è l’occasione di rivitalizzare il dialogo e le politiche di buon vicinato tra Ticino e Lombardia», ha premesso il moderatore dell’evento, Gianni Vernocchi, presidente di «Etica, dignità e valori». In futuro, infatti, si discuterà sempre di più di «grandi tematiche di interesse comune, connesse con i cambiamenti del nostro tempo che la grave crisi economica ha reso più evidente». Tra questi, ça va sans dire, anche il tema del frontalierato. Un fenomeno che «ha segnato il dibattito pubblico nella regio Insubrica sin dalla firma dei sette Accordi bilaterali e che ha arricchito il territorio sui due lati della frontiera». E proprio questa interconnessione tra Svizzera e Italia richiederà soluzioni comuni: «Saranno necessarie politiche di contrasto della povertà», ha proseguito Vernocchi, citando il caso dei frontalieri licenziati in tempo di pandemia e quello dei ticinesi che vanno a vivere in Lombardia per motivi finanziari. Ma non solo: «Servono politiche di rilancio del settore manifatturiero per supportare le PMI, così come reti di imprese, partenariati e gemellaggi. Occorrono anche politiche formative di reinserimento, per far emergere i nuovi lavori». Insomma, mai come ora «è necessaria una proficua collaborazione tra istituzioni, imprese e banche anche di Stati diversi ma appartenenti a un territorio omogeneo». Da qui, ha osservato, «la necessità di istituire nuovi canali di dialogo con politiche costruttive e di buon vicinato». Iniziando, magari, proprio dalle istituzioni politiche e accademiche.

Rapporti istituzionali

Per quanto riguarda i rapporti istituzionali, l’assessore agli enti locali di Regione Lombardia Massimo Sertori ha evidenziato come i rapporti tra Ticino e Lombardia siano «consolidati» e necessitino «di un confronto continuo e costante». E proprio in tempo di pandemia le relazioni, anche non formali, sono servite. Non è mancato un accenno alla recente firma dell’accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, «un tema sul quale ci siamo confrontati più volte con il Ticino fino ad arrivare all’approccio condiviso del doppio binario». «Mi trovo molto in sintonia con il Governo ticinese», ha ribadito Sertori. «È la conferma che le piattaforme istituzionali sono importanti, così come lo sono i contatti interpersonali», gli ha fatto eco il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi. Per quanto concerne le sfide future da realizzare insieme all’Italia, Gobbi ha posto l’accento sulla necessità di completare quanto realizzato con il corridoio Reno-Alpi (e con Alptransit), ossia il potenziamento della tratta Milano-Chiasso. «Le eccellenze nella Regio Insubrica», ha rimarcato il consigliere di Stato, «richiedono infrastrutture e investimenti adeguati. Possiamo affrontare con fiducia questo importante momento storico grazie anche ai piani di investimento sui nostri due territori». Non da ultimo, il presidente del Governo ha auspicato che presto si possano risolvere le storture legate alla libera circolazione.

Condizioni quadro per le imprese

Ospite dell’incontro virtuale anche il consigliere nazionale PPD e presidente dell’Unione Svizzera delle Arti e dei Mestieri (USAM) Fabio Regazzi, il quale ha posto l’accento sulla situazione «drammatica» di molte aziende costrette a chiudere a causa dell’emergenza sanitaria. «Le cicatrici per le imprese ticinesi saranno molto profonde». Per combattere gli effetti economici della pandemia, Svizzera e Italia hanno varato un sistema di aiuti alle imprese con finanze pubbliche, seppur con dei ritardi. Alla luce di questi aiuti e di piani di intervento europei come «Next Generation EU», quali politiche di rilancio andrebbero attuate?, è stata la domanda posta a Regazzi. «Bisogna anche agire nell’ambito delle condizioni quadro per le aziende», ha replicato il presidente dell’USAM nel corso del dibattito (cui hanno preso parte anche preso parte anche Furio Bednarz, ricercatore indipendente, Mauro Colombo, direttore generale Confartigianato Imprese Varese, Daniele Magon, segretario generale Cisl dei Laghi e Angelo Porro, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Cantù).

Innovazione e formazione

Tornando al confronto interregionale, il professor Gioacchino Garofoli, del Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria di Varese, ha ricordato che «la comparazione con zone vicine aiuta a guardare anche ad altre aree nel mondo», ampliando così gli orizzonti alla ricerca di soluzioni innovative. «In Svizzera e in Ticino c’è molta innovazione perché ci sono una maggior capacità di reazione e una collaborazione tra pubblico e privato meno conflittuale rispetto a quanto vedo nella parte lombarda e italiana». Un altro aspetto molto legato alle dinamiche di frontiera è quello dei ristorni, che lega a filo doppio Ticino e Lombardia. Un punto di partenza, ha affermato il professor Garofoli, per «gli investimenti del futuro piuttosto che una copertura delle spese correnti degli enti locali. Parlandone con i sindaci avevo incontrato freddezza ma auspico che ci sia un’attenzione maggiore».

©CdT.ch - Riproduzione riservata