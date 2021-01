CRIF SA ha analizzato l’andamento del numero di aziende nel 2020. Nonostante la pandemia da coronavirus, il numero di aziende in Svizzera è aumentato del 2,8%, a fronte del 2,3% nel 2019. Una crescita riconducibile a un incremento del 5% nella costituzione di nuove aziende. Al contempo vi è stato l’8,3% di cancellazioni in meno rispetto al 2019, che a sua volta aveva visto il 12,7% di cancellazioni in più rispetto al 2018.