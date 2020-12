Cambio al vertice per l’Agenzia turistica ticinese (ATT). A partire dal 1. gennaio 2021 Simone Patelli subentrerà ad Aldo Rampazzi nella veste di presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Stato ha nel frattempo nominato Fiorenzo Dadò quale nuovo membro in sostituzione dello stesso Rampazzi. Entrato in carica nel 2015, in concomitanza con l’introduzione della nuova legge sul turismo, Rampazzi ha contribuito all’adeguamento della struttura organizzativa del turismo ticinese che oggi risponde alle mutate esigenze e aspettative del settore. In una nota stampa, il Consiglio di Amministrazione lo ha ringraziato per l’impegno profuso in questi anni caratterizzati dal lancio di progetti importanti come, ad esempio, la campagna triennale in vista dell’apertura di AlpTransit, la nuova immagine visiva e Ticino Ticket. «È stato un quinquennio straordinario contraddistinto da un grande dinamismo e da una rinnovata struttura operativa che ho avuto il piacere di vedere nascere – commenta Aldo Rampazzi -. Purtroppo, una serie di difficoltà motorie mi impediscono di proseguire in questo ruolo con la giusta energia. Continuerò ad essere operativo nel mio studio di architettura, pur mantenendo sempre un occhio di riguardo per il settore turistico che tanto mi ha dato».