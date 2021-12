Ticino, verso il blocco delle operazioni non urgenti?

Il quadro epidemiologico, in Ticino, è preoccupante. E domani, secondo quanto anticipato da Tio, il Governo approverà una «risoluzione» per adeguare il sistema sanitario cantonale. Fra le nuove disposizioni figura anche l’eventualità del blocco graduale dell’attività chirurgica non urgente. Tradotto: nell’ambito delle misure di prevenzione e cura, si sta ripetendo ciò che si era verificato con le prime ondate. Si tratta, è bene di ribadirlo, soltanto di uno scenario. Ma le preoccupazioni non mancano, soprattutto considerando che sono serviti mesi per recuperare gli interventi rinviati durante i primi mesi del 2020.

La «risoluzione» è il frutto delle analisi del Gruppo di pilotaggio che da tempo controlla l’andamento dei contagi. Si tratta di un team di esperti del Dipartimento della Sanità, dell’Ente ospedaliero cantonale e del settore sanitario privato, con la presenza del medico cantonale Giorgio Merlani.

Il Governo, chiarisce Tio, ha accolto i suggerimenti del Gruppo, sorretto dalle disposizioni federali che autorizzano i cantoni a «vietare o limitare esami o trattamenti non urgenti dal punto di vista medico». L’allarme è stato dato dopo aver «rilevato che i nuovi casi giornalieri risultano in costante crescita nelle ultime settimane, a seguito in particolare della diffusione della variante Delta». Non si fa ancora accenno alla Omicron, che nel nostro Paese è al di sotto del 5% dei casi registrati.

Gli ospedali, insomma, considerando il tasso di vaccinazione buono (ma non sufficiente) e il livello di contagi da semaforo rosso rischiano nuovamente il collasso. Si impone, perciò, una diversa organizzazione di letti acuti, post acuti e di riabilitazione dedicati ai pazienti COVID. La «risoluzione» prevede altresì potenziamenti. Particolarmente importante il punto 6, citato da Tio: «A partire da un effettivo di 140 pazienti ricoverati nei reparti di degenza o di 32 pazienti ricoverati in terapia intensiva e di una perdurante tendenza alla crescita di contagi e ricoveri, contestualmente alla necessità di reperire personale specialistico, potrà essere imposta una limitazione ponderata e proporzionale dell’attività chirurgica elettiva in tutti gli istituti ospedalieri in cui viene praticata, con il rinvio di interventi non urgenti o procrastinabili senza svantaggi per il paziente che vadano oltre lievi disturbi e inconvenienti fisici e psichici».

Vista la situazione, si tratta ahinoi di uno scenario possibile.

L’obiettivo è quello di ampliare di un ulteriore 50%, fino ai 250 letti COVID, il dispositivo attuale. Perché ciò accada, come detto, è necessario ridurre l’attività chirurgica elettiva. Cioè non urgente.

Il Governo, infine, ricorda che i costi supplementari necessari «saranno riconosciuti dal Cantone», mentre «il finanziamento dei mancanti introiti dovrà essere proposto al Gran Consiglio con un apposito messaggio».

