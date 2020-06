TILO, l’offerta viene ulteriormente ampliata dall’8 giugno

I servizi TILO circolano nel seguente modo:



RE10 (Erstfeld–Bellinzona–Lugano–Chiasso–Como–Milano)

Il servizio è soppresso tra Chiasso e Como

In territorio italiano circola un servizio sostitutivo tra Como–Milano



S10 (Bellinzona–Lugano–Chiasso–Como)

Il servizio è soppresso tra Chiasso e Como

Treni ogni 30 minuti tra Bellinzona e Chiasso sono garantiti sull’arco della giornata

Circolano tre collegamenti supplementari in partenza da Chiasso alle 06.35 / 06.53 e in partenza da Bellinzona alle 17.49

Sono soppressi i collegamenti in partenza da Bellinzona alle 4.34 / 23.34 / 00.34 e in partenza da Chiasso alle 22.20 / 23.20 / 00.20



S20 (Airolo–Biasca–Bellinzona–Locarno)

Treni ogni 30 minuti tra Biasca/Castione-Arbedo e Locarno sono garantiti sull’arco del-la giornata

Circolano due collegamenti nelle fasce orarie di punta mattutine e serali tra Airolo e Locarno

Sono soppressi i collegamenti in partenza da Bellinzona alle 22.32 / 23.32 / 00.32 e in partenza da Locarno alle 23.01 / 00.01 / 01.05



S30 (Cadenazzo–Luino–Gallarate)

Il servizio è completamente soppresso