Dopo alcune giornate relativamente fresche, la canicola potrebbe nuovamente far capolino in Ticino. A riprova di un’estate decisamente atipica, come non la si vedeva da 10 anni a questa parte. Ne abbiamo parlato con il meteorologo Luca Nisi di MeteoSvizzera. «La prima metà dell’estate è stata caratterizzata da un anticiclone delle Azzorre predominante che, con un afflusso di aria secca da nord-ovest, ha determinato un clima piuttosto caldo e asciutto». Insomma, fino a fine luglio di canicola manco a parlarne, con giornate caratterizzate da temperature massime che a fatica hanno superato i 30 gradi. «Un’umidità relativa relativamente bassa ha fatto sì che le notti si rinfrescassero», prosegue Nisi. «Alla fine di luglio l’anticiclone delle Azzorre si è ritirato sull’Atlantico e dal Mediterraneo è arrivata dell’aria calda e umida che ha portato alle condizioni canicolari registrate da martedì fino a domenica scorsi». Tuttavia, prosegue il nostro interlocutore, «è stato un periodo canicolare tutto sommato atipico per via dei temporali che a tratti hanno rinfrescato la massa d’aria, specie nelle Alpi». Le temperature, però, sono state decisamente elevate: in Ticino si sono toccati (e superati) i 35 gradi mentre nella Svizzera romanda la colonnina del mercurio è arrivata anche a quota 37.