Mentre la campagna vaccinale prosegue a grandi passi in tutta la Svizzera e il Paese si sta pian piano «riaprendo», la cosiddetta nuova normalità sta entrando anche nelle case per anziani ticinesi, dove da mesi i contagi si sono praticamente azzerati.

L’ultimo chilometroUna conferma in questo senso ci arriva da Eliano Catelli, presidente di Adicasi, l’associazione che raggruppa i direttori di case per anziani in Ticino: «Si sta tornando verso la normalità. Le ammissioni sono riprese a buon ritmo e in alcune strutture si stanno riformando liste di attesa, segnale che la fiducia verso la vita in casa anziani sta tornando gradualmente ai livelli pre-pandemia».

A questo proposito, aggiunge Catelli, «proprio venerdì l’Ufficio del medico cantonale e l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio...