Torna l’operazione Prevena, per un Natale più sicuro

Con l’arrivo del periodo natalizio torna anche l’operazione Prevena 21, organizzata dalla Polizia cantonale in collaborazione con le Polizie comunali, la Polizia dei trasporti e

l’Amministrazione Federale delle Dogane (AFD). L’operazione durerà durante tutto il periodo dell’Avvento, fino al 24 dicembre.

Le festività sono alle porte e la tradizionale corsa ai regali è già iniziata. Un periodo sinonimo di corsa agli acquisti e aperture prolungate dei negozi in cui, per non incorrere in brutte sorprese, è sempre bene mantenere alta l’attenzione poiché i malviventi spesso approfittano della calca e dell’imbrunire per compiere furti e borseggi.

L’obiettivo, come si legge nella nota odierna della Polizia cantonale, è quello di garantire alla popolazione una presenza accresciuta e capillare di forze di polizia su tutto il territorio, nei luoghi di grande affluenza come negozi e centri commerciali e controlli della circolazione stradale. Verranno inoltre effettuati controlli in merito al rispetto delle disposizioni COVID.

Ecco alcuni consigli utili per prevenire sgradite sorprese durante gli acquisti:

- evitare, nel limite del possibile, di portare con sé somme consistenti di denaro in contanti e utilizzare preferibilmente le carte di credito;

- custodire il portamonete nelle tasche anteriori dei pantaloni o in quelle interne della giacca;

- portare sempre le borsette a contatto con il corpo e preferibilmente sul davanti e ben chiuse;

- mai tenere nello stesso posto le carte bancarie/postali e i codici per il loro utilizzo. Se possibile non conservare i codici per iscritto;

- prestare attenzione quando qualcuno vi urta nella ressa (sovente gli autori di furti e borseggi provocano lo scontro per distrarre le vittime e sottrarre loro denaro e altri valori);

- non lasciare oggetti di valore in vista nei veicoli e verificare che le auto siano regolarmente chiuse a chiave quando si lascia il parcheggio.

E per prevenire i furti con scasso nelle abitazioni si raccomanda di:

- chiudere accuratamente tutte le porte e finestre prima di uscire di casa, evitando di lasciare chiari indizi dell’assenza: biglietti sulla porta, luci spente in casa e messaggi sui social media;

- depositare gli oggetti di valore e i documenti importanti in una cassetta di sicurezza della banca;

- evitare di nascondere le chiavi di casa sotto lo zerbino, dietro i vasi per i fiori o nella bucalettere;

- simulare una presenza all’interno dell’abitazione applicando dei timer su più luci attivandole in maniera alternata.

La Polizia cantonale ricorda inoltre alla popolazione di segnalare tempestivamente tramite il 117 ogni comportamento sospetto. Nel caso di veicoli, annotare il tipo di auto, il colore e possibilmente il numero di targa. Una segnalazione fornita in maniera puntuale e precisa si è spesso rivelata un elemento chiave per l’arresto dei malviventi.

