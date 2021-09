Si terrà domenica 19 settembre la nuova edizione di «Ti ho raccolto nel Parco del Piano», un itinerario di 25 km, da percorrere in bicicletta, che si snoderà su una buona parte del perimetro del Parco e darà la possibilità ai partecipanti di visitare alcune strutture agricole e degustarne i prodotti. Organizzato dalla Tior SA, dalla Fondazione Parco del Piano di Magadino e dall’Unione Contadini Ticinesi l’evento si inserisce nella rete di manifestazioni volte a valorizzazione la filiera agroalimentare locale e la mobilità lenta nel cantone. Da un lato ci sarà un’offerta culinaria importante grazie alla collaborazione con Sapori Ticino, già partner della Tior nelle ultime edizioni. D’altro lato «Ti Ho raccolto nel Parco del Piano» offrirà ai partecipanti la possibilità di attraversare alcune zone all’interno del Parco al di fuori dei percorsi usuali e conosciuti. L’ultima edizione si tenne nel 2017 e fu organizzata dalla stessa Tior SA. Come evidenzia il direttore Marco Bassi, citato in una nota stampa, «siamo molto legati alla manifestazione perché partita dalla volontà dei nostri associati di far conoscere i prodotti locali». Per il nuovo direttore della Fondazione del Parco del Piano di Magadino, Giovanni Antognini, l’evento valorizza «la mobilità lenta all’interno dell’ultimo polmone verde e pianeggiante del Ticino, che è uno degli obiettivi della Fondazione, nonché per mostrare la valenza naturalistica e di benessere del Parco». Anche Anita Tomaszewska (Unione Contadini Ticinesi) ha aderito con entusiasmo al progetto perché «è sicuramente un momento importante per mostrare al pubblico le molte realtà produttive che abbiamo a cuore e che sosteniamo con convinzione». Insomma, gli elementi ci sono tutti per passare una giornata in compagnia e allegria, pedalando e degustando le chicche prodotte nel Parco del Piano di Magadino. Altre informazioni sul sito www.tihoraccolto.ch.