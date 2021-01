Il medico cantonale Giorgio Merlani aveva già avanzato ieri quest’ipotesi. La variante inglese fa davvero paura. Alla luce dei recenti primi casi di contagio in Ticino, legati appunto a questa variante, in particolare al focolaio emerso nel centro comunale di Balerna, le autorità cantonali si sono ora viste costrette a prendere la più dura delle decisioni. Una decisione che ci riporta indietro di diversi mesi. Per tre settimane infatti torneranno a essere vietate le visite nelle case di riposo del nostro cantone.