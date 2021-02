Poco meno di un anno fa si sarebbe dovuta svolgere la prima manifestazione dello Sciopero per il Futuro, ossia la più grande mobilitazione a favore del clima mai vista in Svizzera. Dato che il 15 maggio 2020 le condizioni sanitarie non hanno permesso il normale svolgimento della giornata, la manifestazione è stata spostata di un anno, al 21 maggio 2021. Per l’occasione, i giovani che già erano scesi in piazza negli scorsi anni (conosciuti come Sciopero per il clima) hanno organizzato una giornata di mobilitazione nazionale per il prossimo 21 maggio. Questa mobilitazione fa parte del progetto Sciopero per il futuro, che è stato presentato in conferenza stampa su Youtube da alcuni membri del comitato organizzativo ticinese: Dalia Elshater, Larissa Bison e Siro Pedrozzi.

«Per farci ascoltar è necessario che la popolazione si unisca in un movimento trasversale», ha esordito Elshater. Per questo motivo è stato istituito un comitato organizzativo insieme a numerose organizzazioni, sindacati e forze politiche. Attualmente ne fanno parte l’Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana, l’Associazione Traffico e Ambiente, il Coordinamento Donne della Sinistra, Extinction Rebellion, il Forum Alternativo, i Genitori per il Clima, la Gioventù Comunista, la Gioventù Socialista, i Giovani Verdi, i Giovani Verdi Liberali, Greenpeace, Io l’8, il Movimento per il Socialismo, l’OCST, il Partito Comunista, il Partito Socialista, SEV, SISA, SIT, SSM, Syndicom, Swiss Youth for Climate, UNIA, Unione Sindacale Svizzera, i Verdi, VPOD e WWF. Il progetto, ha ricordato Pedrozzi, «è apolitico e apartitico» e l’obiettivo «rispondere alla allarmante staticità della politica nell’affrontare la crisi climatica».

La pandemia di coronavirus rende però impossibile l’organizzazione di grandi manifestazioni. Per questo motivo, ha spiegato Bison, verranno organizzati dei gruppi climatici (a cui chiunque può aderire), i quali agiranno in modo indipendente e potranno scegliere la forma migliore per manifestare, per esempio organizzando dibattiti o installazioni creative, «a condizione che ci si attenga alla non violenza e al rispetto delle norme sanitarie per contenere la pandemia».

Nel corso della manifestazione verrà data voce alle rivendicazioni chiave del progetto: la Difesa della natura e dell’ambiente; la giustizia climatica, sociale e lavorativa; il potenziamento del trasporto pubblico; la presa di coscienza da parte delle aziende e delle imprese private (per esempio con l’abbandono degli investimenti nell’energia fossile) e de settore pubblico («la Confederazione dovrebbe rivedere la priorità finanziaria e la riallocazione delle risorse».

