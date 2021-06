politica

Da un rapporto unico, in Commissione sanità e sicurezza sociale si è arrivati a quattro - Nessuno di questi ha raccolto il consenso necessario e se ne discuterà tra sette giorni - Maristella Polli: «Non accetto che vengano presentati quattro documenti su 17 commissari» - Sentiti in audizione anche Bertoli, Gobbi e De Rosa: «Il Governo non ha saputo nulla se non a fatto compiuto»