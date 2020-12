Tra asporto e online, la ristorazione cerca di reinventarsi

Le serrande sono state abbassate ieri sera alle 19.00 in punto. Gli ultimi clienti hanno cenato presto, allungando l’aperitivo. Poi il nulla. Bar e ristoranti potranno riaprire soltanto il 22 gennaio 2021. Sarà quindi un periodo di festa senza gioia per chi ha un’attività legata alla gastronomia. Un mese lunghissimo, colmo di pensieri: perdere Natale e Capodanno in un colpo solo, dopo un anno estremamente complicato e pieno d’incertezze, è un boccone difficilissimo da digerire. Anche perché in molti avevano già fatto provviste in vista dei cenoni o dei pranzi. Eppure non ci si perde d’animo. In tantissimi provano a reinventarsi, a proporre invitanti menù d’asporto per non perdere del tutto il fatturato delle feste. Ecco allora qualche testimonianza fra crisi e spirito imprenditoriale.

