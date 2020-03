Il COVID-19 è ormai un’emergenza globale, vista la rapida progressione che si registra quotidianamente in tutto il mondo. Ma da un punto di vista delle imprese, possono essere messe in atto alcune misure per mitigare il rischio pandemico e salvaguardare la continuità aziendale nei vari settori in cui queste operano. Peraltro, il dilagare del contagio sta implicando restrizioni in termini di spostamenti, indisponibilità di dipendenti, incapacità di rispettare contratti da parte dei fornitori, con conseguenti interruzioni nella catena di fornitura. Fattori questi, che stanno riducendo la produttività e l’efficienza delle aziende, che negli ultimi decenni hanno creato catene logistiche diffuse globalmente, in un’ottica di delocalizzazione, riduzione di costi e maggiori margini. D’altro canto, l’attuale situazione di stallo e crisi sta spingendo sempre più imprese ad utilizzare il lavoro da remoto, o lo smartworking, come soluzione per rispondere all’epidemia. Questa soluzione è particolarmente adatta alle aziende che operano nei servizi, ma non si può applicare ai processi industriali e alla logistica delle materie prime e dei semi lavorati. Il lavoro da remoto, poi, pone sfide sia tecnologiche e di sicurezza informatica non indifferenti, sia manageriali e di gestione della leadership.

Va, però, anche osservato che in alcune aziende le funzioni preposte alla gestione dei rischi, hanno messo a punto negli anni delle strategie di resilienza che comprendo piani di Business Continuity, con l’obiettivo di aiutare le organizzazioni ad attuare misure preventive per poter garantire la continuità di negozio. In questo modo, le imprese possono essere pronte ad affrontare efficacemente ed efficientemente queste tipologie di crisi attraverso l’implementazione di procedure e di piani ad hoc.

Per avere un quadro delle strategie che le aziende possono mettere in campo per mitigare oggi gli impatti del Coronavirus, abbiamo intervistato Luca Tenzi, esperto in corporate Security e Resilienza, attualmente consulente presso l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (IAEA).

Come si preparano le aziende e le istituzioni a gestire l’emergenza e a garantire la propria continuità operativa?

«Da anni ormai il concetto di resilienza aziendale, cioè la capacità di adattarsi alle situazioni esterne subite o inattese, si è fatto strada tra le grandi multinazionali e si è conseguentemente esteso alle PMI e alle istituzioni. Le organizzazioni hanno personale e strutture dedicate alla security e safety del personale, così come figure in grado di garantire la sicurezza dei processi produttivi e della supply chain. Personale che si è specializzato non solo nella gestione degli incidenti e delle emergenze, ma anche nell’identificazione dei rischi latenti.

Questi professionisti, così come i membri delle direzioni regionali o centrali, gestiscono regolarmente incidenti e crisi. Di questi tempi gli attacchi informatici e la situazione geopolitica volatile tengono i responsabili aziendali sempre in allerta, ma chiaramente il COVID19 ha preso oggi prepotentemente il sopravvento come rischio conclamato. E, quindi, per poter garantire la continuità operativa le aziende virtuose identificano regolarmente i propri rischi e ne mantengono un registro costantemente adattato. Osservano anche possibili nuovi trend e stabiliscono sistemi di early warning per possibili nuovi scenari di rischio. E per quelle aziende con interessi o catene produttive in Cina, nelle sue fasi embrionali il COVID19 ne è stato sicuramente uno. L’identificazione dei rischi permette così di procedere ad una fase di business impact analisys, in cui si analizzeranno quali processi aziendali e produttivi verrebbero impattati se uno o l’altro rischio venisse ad avverarsi. Si determinano, quindi, alcuni indicatori che permetteranno alla direzione di prendere delle misure di continuità o di discontinuità per concentrarsi solo sui processi ritenuti critici e fondamentali per mantenere un obiettivo minimo di continuità operativa che soddisfi gli stakeholders, che sono sia il cliente finale o altre aziende a cui si forniscono prodotti finiti, semilavorati o servizi di back office».

In termini più generali, quali sono gli elementi cardine di un’azienda o le infrastrutture critiche da preservare con piani dedicati quando si affronta uno scenario come quello odierno?

«L’attuale situazione epidemica o pandemica è uno degli scenari che ormai fa parte del ventaglio dei piani di continuità di molte aziende. Le esperienze precedenti con MERS e SARS hanno fatto, o avrebbero dovuto fare scuola. Lo scenario epidemico è, per certi versi, molto simile ai contesti già utilizzati per instabilità geopolitiche regionali e stiamo parlando di ipotesi che sono sicuramente state riviste durante i recenti sollevamenti regionali. Si possono riassumere in due insiemi gli elementi cardini per questo tipo di scenario. Il primo è la riduzione della forza lavoro con scenari che possono ipotizzare assenze sino a un 25% di assenze, o defezioni fino alla totalità degli addetti; il secondo è dettato dall’inaccessibilità gli immobili o dei siti di produzione. Anche la mancanza di materie prime o di semi lavorati è un aspetto che viene inserito nei piani di gestione della continuità aziendale».

Venendo al caso del Ticino, che ha oltre 60mila lavoratori frontalieri, quali provvedimenti e scenari le aziende ticinesi dovrebbero mettere in campo?

«Tipicamente, negli scenari epidemici, l’ipotesi del 25% di assenze prende in considerazione anche elementi quali personale che si assenterebbe per curare i famigliari, o persone che non potrebbero attraversare valichi nazionali, e non necessariamente solo personale malato o infettato. Va ricordato che attualmente, come indicato dai medici cantonali o federali preposti, durante le verifiche di casi sospetti i servizi medici mettono in quarantena tutte le persone che avessero avuto contatti prolungati con il caso sospetto. Lo scenario di possibili limiti di circolazione di persone è attualmente in Ticino un rischio ponderato e da gestire per un grande numero di aziende che hanno un importante dipendenza da lavoratori frontalieri. La chiusura di scuole e asili domanda uno sforzo non indifferente alle famiglie, sia monoparentali che alle famiglie dove i due genitori lavorano, che si asseteranno per accudire i figli minori in assenza di una famiglia estesa. Ne consegue che una volta identificati i processi critici aziendali, che differiscono se si è una società di servizi da una società manifatturiera, si dovranno preparare piani di continuità con un numero minimo di personale. Si potrà anche pensare di procedere alla chiusura di una linea produttiva per mantenere solo quelle linee produttive ritenute fondamentali per garantire una capacità minima o ottimale, date le circostanze, alla continuità operativa, garantendo così la resilienza aziendale. Per i servizi del terziario o back office l’infrastruttura critica sarà il sistema informatico, l’accesso ai servizi CRM e alle varie piattaforme usate per svolgere i propri compiti. Per quanto riguarda il mondo manifatturiero le cose si complicano, in quanto il lavoro da remoto o smarworking come viene spesso citato nei giornali questi giorni, non è la soluzione possibile. Le grosse multinazionali sposteranno i processi produttivi in altre sedi o all’estero per mantenere una produzione minima. In alcuni casi, si può sicuramente immaginare che alcune aziende chiuderanno la produzione in un paese per matenerne la capacità produttiva in un altro, non ancora impattato o con meno restrizioni operative legate allo scenario epidemico».

Secondo lei le imprese svizzere sono in grado di gestire, per esempio tramite lo smartworking, l’operatività di base?

«Per quanto riguarda il lavoro da remoto, che vorrei sottolineare è ben differente dal concetto di smartworking, non vi è ragione di credere che nei Paesi Europei e in Svizzera in primis le aziende non siano pronte a garantire una continuità operativa. L’ormai estesa e acquisita infrastruttura della fibra ottica, così come la rete di telefonica mobile e dati, coprono oltre il 95% del territorio. Molti hanno accesso alla fibra ottica a casa con una larghezza di banda sufficiente per poter lavorare mentre i figli giocano on-line. Sicuramente vi saranno alcuni problemi di disponibilità di licenze per quelle applicazioni usate simultaneamente in remoto e si dovranno prendere misure extra per quanto riguarda la sicurezza informatica. Il lavoro remoto accresce il rischio informatico, esponendo ulteriormente le aziende a attacchi informatici che potrebbero mettere in ginocchio l’azienda in questo difficile momento. Va osservato, infatti, che Il COVID19 non solo è un evento medico epidemico, ma che i criminali informatici hanno preso l’occasione per usare possibili comunicazioni ufficiali per lanciare attacchi informatici di pishing e di ransomware».

Ma le nostre imprese sono tecnologicamente strutturate per far fronte a un’emergenza di settimane o mesi?

«Nell’ordine di settimane la situazione sarà sostenibile, ma se si supererà il mese il management dovrà lavorare nel mantenere il morale delle “truppe” alto. Lavorare da remoto è un cambiamento drastico nella socialità aziendale, che dovrà essere gestito con particolare attenzione alla comunicazione personale. Ho indicato poc’anzi che il lavoro da remoto funziona solo per quelle società di servizi e non sarà’ la risposta per il settore manifatturiero, che dovrà trovare altre soluzioni, come delocalizzare temporaneamente la produzione. Questo potrà implicare riduzione della forza lavoro locale e in alcuni casi potrà portare a licenziamenti o disoccupazione tecnica parziale».

Quale può essere l’ideale check list che ogni imprenditore o CEO di un’azienda deve porre in essere per gestire e contrastare un’emergenza come quella del Coronavirus, una volta che la diffusione si allarga e si rischia di bloccare la continuità aziendale?

«I piani di continuità che ho indicato precedentemente sono ormai in atto. I comitati di crisi lavorano alacremente per gestire il flusso informativo e l’analisi dei rischi latenti. Non va dimenticato che esistono altre situazioni di rischio per le aziende, in particolare per le multinazionali, che devono continuamente essere osservati e analizzati, non da ultimo i rischi informatici come citato precedentemente.

Se mi permette, credo che in questo momento dell’epidemia COVID19 più che altro, come anche indicato dal OMS, vi sia un’epidemia d’informazione. Quindi, la comunicazione aziendale con tutti gli stakeholders in questo momento, i propri impiegati in primis, ritengo sia fondamentale. Sapere che il proprio management, il proprio capo servizio o manager si preoccupino per il nostro benessere ci dà fiducia. Comunicare in maniera semplice usando tutte quelle piattaforme che permettano di rispondere a dubbi e domande da parte del proprio personale e dei propri clienti, è ora fondamentale. Come essere sicuri di mantenere linee di comunicazione chiare che eliminino eventuali bufale o fake news, che porterebbero danno alle azioni messe in atto dall’azienda o porterebbero danno alla propria reputazione.

Vi sono alcuni belle realtà di infrastrutture critiche nella vicina penisola che sono riuscite a coinvolgere i propri funzionari nel diffondere messaggi quali #aziendanonsiferma sulle piattaforme social media. La comunicazione permette di lavorare in sintonia e di fare fronte comune contro l’epidemia. Credo che in questo momento non vi sia miglior team building attorno all’azienda per la riuscita comune nell’attraversare questo periodo COVID19».

Luca Tenzi, esperto in corporate security e resilienza aziendale.

