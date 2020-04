«Tra gli allievi basta un metro di distanza, i due metri indicati da Berna sono relativi alla distanza da mantenere tra docenti e allievi». Così il direttore del DECS Manuele Bertoli, oggi sul Caffè della domenica, ha spiegato qualche dettaglio sull’organizzazione della riapertura delle scuole in Ticino il prossimo 11 maggio. Una decisione definitiva, lo ricordiamo, verrà presa mercoledì 29 aprile, ma il consigliere federale Alain Berset ha confermato che l’intenzione è quella di far rientrare in classe gli alunni. Una decisione che ha già creato qualche mal di pancia e non è condivisa da alcune amministrazioni comunali. «In aule che possono ospitare 25 alunni ve ne saranno 8, 9, forse 11», ha detto ancora Bertoli al domenicale. «I direttori delle scuole, a cui è data la competenza di concretizzare nel migliore dei modi le direttive a seconda della logistica delle sedi, hanno la possibilità di organizzare le lezioni a turni, per così dire. Chi al mattino, chi al pomeriggio. Chi in alcuni giorni, chi in altre giornate», ha spiegato.