Ticino ancora fanalino di coda. Un po’ meglio rispetto agli anni precedenti, ma ancora nella parte bassa della classifica. Parliamo di spesa pubblica per l’educazione. Qui sopra il grafico di riferimento per l’anno 2018, l’ultimo fornito nell’ampia fotografia scattata dal servizio di statistica scolastica della Divisione della scuola e pubblicata ieri.

Terz’ultimi nel 2017, nell’ultimo rilevamento il Ticino ha guadagnato due posizioni. In percentuale, la spesa pubblica per l’educazione rispetto a quella complessiva rimane comunque bassa. Nel 1990 era il 18,3% di quella complessiva. Nel 2018 il 22,9%. In termini assoluti, parliamo di una spesa pubblica complessiva di circa 5,31 miliardi, di cui 1,21 circa destinati all’educazione. Scuole dell’obbligo, formazione terziaria universitaria e formazione...