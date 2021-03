Tutti ci avrebbero scommesso, avvocati in primis. Eppure, pare non esserci stato un boom di divorzi nell’anno della pandemia. Le statistiche federali indicano infatti che nel 2020 i divorzi in Ticino sono stati addirittura meno dell’anno precedente: 549 (il dato provvisorio del 2020, manca ancora dicembre) contro i 723 del 2019. Cifre che però non devono ingannare. Normalmente, infatti, occorrono in media due anni per un divorzio. E probabilmente il calo si spiega anche con il minor numero di sentenze emesse durante i mesi più pesantemente condizionati dal coronavirus. Da marzo a maggio i divorzi nel nostro cantone sono stati appena 39, 30 e 37.

«Nel mio studio legale in realtà, con o senza pandemia, non è cambiato molto. La gente continua a litigare. E a divorziare», spiega l’avvocato Daniele Jörg. «Abbiamo registrato un calo delle richieste dell’utenza durante il periodo di confinamento, ma questo è dovuto anche al fatto che non ci si poteva muovere da casa. Terminato quel momento ci aspettavamo un aumento. Invece così non è stato, e non ho nemmeno avuto riscontri di situazioni esplose durante il lockdown». «I periodi più impegnativi per noi avvocati - racconta - sono prima e dopo Natale e a cavallo dell’estate. Infatti, pensare di trascorrere le feste e doversi per forza scambiare i regali con qualcuno con cui non si va d’accordo spesso risulta insopportabile. Normalmente, si osserva un’impennata anche dopo le vacanze estive, complice la comparsa di qualche amante, oppure semplicemente perché si sperava che le settimane insieme potessero appianare il disaccordo e invece ci si è resi conto che nulla è davvero cambiato».

Chi si sfoga, chi chiede consigli

Molte coppie la primavera scorsa, dall’oggi al domani, sono state costrette a una convivenza forzata. Dal vedersi solo poche ore al giorno, mogli e mariti si sono ritrovati a condividere lo stesso spazio tutto il giorno, tutti i giorni. Inevitabile pensare che l’equilibrio di molti matrimoni possa essersi rotto. «Forse, ma è solo un’ipotesi, il confinamento ha invece rappresentato per le coppie un momento di riflessione obbligato, che ha permesso di trovare delle soluzioni». In trent’anni di carriera, Jörg ammette di «averne viste di tutti i colori»: «Ho seguito anche il caso di due ottantenni che sono arrivati da me dopo un matrimonio di 3-4 anni e una lunga convivenza. Il marito si lamentava che la moglie non riuscisse più a soddisfarlo sessualmente. Poi è emerso che l’uomo aveva un armadio pieno di sex toys. Durante la mia carriera me ne sono capitate tante, eppure ci sono casi che riescono ancora a stupirmi». Chi arriva da un avvocato, poi, spesso pensa di essere entrato in uno studio di psicologi. «Capita di frequente che il cliente voglia sfogarsi o chiedere consigli sentimentali. Ma cerco sempre di essere molto chiaro: non è mio compito far andare d’accordo le persone. Per questo ci sono terapisti, amici, preti e mediatori. Spesso poi mi sento ripetere dal cliente “Io voglio solo il giusto”, ma dietro questa frase si celano vendette, rabbia e risentimenti».

I risvolti emotivi

La nuova routine imposta dal lockdown ha rappresentato una grossa sfida per le coppie. «La relazione nasce infatti dalla capacità di separatezza identitaria. Le coppie composte da individui che non riescono a stare bene anche da soli non sono solide, i partner hanno bisogno infatti di momenti di esperienza propria. Un’individualità che alimenta il desiderio e la curiosità nei confronti dell’altro», conferma Elena Scaffidi, psicoterapeuta. «Se nella coppia vi è fusionalità, anche la sessualità ne risente». E questo è un problema sollevato spesso dai coniugi durante la pandemia. Passare mesi interi chiusi in casa con il partner «è stata una prova dura. Essere dentro a uno spazio limitato, costretti a condividere tutto e per lungo tempo con l’altro può essere faticoso. Viene a cadere la tensione della mancanza, la curiosità che diventa desiderio e che origina il piacere dell’incontro». Le coppie che hanno una struttura più salda hanno quindi resistito e i coniugi «si sono anzi costituiti come risorsa l’uno per l’altra». Invece, quelle più fragili si sono rotte. «Nelle coppie meno strutturate è emerso il bisogno di addebitare all’altro le proprie difficoltà, la tendenza a prevaricare sull’altro. Come se si fosse incapaci di pensare che l’altro possa avere pensieri e opinioni diverse dalle proprie. Molti si sono sentiti sottomessi dal partner». La troppa vicinanza ha quindi creato una mancanza d’aria, un corto circuito emotivo. «Non c’erano vie di fuga, non c’era un tempo personale che non fosse solo di coppia e si avvertiva la sensazione di dover essere costretti a condividere tutto, anche il lavoro dell’altro».

