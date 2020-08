Il fenomeno della digitalizzazione pervade ormai ogni angolo delle nostre vite, e anche il lavoro della Polizia cantonale si sta adattando a questo importante cambiamento. Ne abbiamo parlato con il capoprogetto Richard Bortoletto.

Come affronta la Polizia cantonale l’evoluzione tecnologica che ci circonda?«Il contesto muta velocemente e restare aggiornati è, per il settore pubblico come per le aziende, sempre più un’esigenza. Accanto all’elemento umano, sul quale la Polizia cantonale da tempo investe con un’ampia formazione continua e specialistica, risulta oggi decisivo introdurre degli strumenti di lavoro efficaci e performanti. Questo cammino d’ammodernamento viene oggi da noi gestito con un approccio progettuale che, seguendo una pianificazione attentamente definita, ci sta permettendo...