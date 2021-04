Nonostante il bel tempo in Ticino e previsioni di grandi spostamenti di veicoli, il traffico è rimasto calmo durante il weekend di Pasqua. Sia all’andata che al rientro odierno, si sono registrati solo un paio di chilometri di coda al San Gottardo, scrive il TCS.

Le attese sono arrivate a 30 minuti, molto poco rispetto agli imbottigliamenti che si verificano solitamente in questo periodo di vacanze.

Secondo Viasuisse, mancano dalle strade in particolare i turisti tedeschi e olandesi, a causa delle misure per contrastare il coronavirus presenti in Italia. Inoltre, il clima fino ad oggi soleggiato anche a Nord delle Alpi ha frenato la partenza di qualcuno.