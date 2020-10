Tragedia questa sera a Canobbio: un 20.enne svizzero è morto in seguito ad una caduta di circa 10 metri dal tetto di uno stabile. Lo riporta la Polizia cantonale, spiegando che il giovane, residente nella regione, è rimasto vittima di un infortunio letale dopo esser salito sul tetto di eternit di uno stabile in via Belvedere, verso le 21.40. Mentre si trovava quasi a metà del tetto, l'eternit ha ceduto e il ragazzo ha fatto un volo di 10 metri. Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Lugano che non ha potuto che constatarne la morte a causa delle ferite riportate. Sul luogo sono intervenuti pure i pompieri di Lugano. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team. La polizia dovrà stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.