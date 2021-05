La Polizia cantonale e l’Amministrazione federale delle dogane comunicano che negli scorsi giorni alla dogana commerciale di Chiasso-Brogeda è stato fermato, da funzionari doganali, un autoarticolato in uscita dalla Svizzera e proveniente dalla Romania che trasportava 19 tonnellate di bombolette aerosol contenenti panna alimentare. Il mezzo pesante era transitato dalla galleria del San Gottardo. Dopo gli accertamenti del caso si è potuto stabilire che il camion non era contrassegnato con i pannelli «quantità limitata» e che la quantità massima ammessa per transitare dal San Gottardo è di 8 tonnellate per questo tipo di merce. Il conducente è stato multato per 4.000 franchi svizzeri per l’infrazione all’ADR, trasporto di merce pericolosa.