«Con quei petardi ha messo in pericolo la vita dei suoi amici e delle persone che avrebbero potuto trovarsi nei luoghi dove li ha fatti esplodere». La presidente della Corte delle Assise criminali, giudice Francesca Verda Chiocchetti, ha condannato giovedì a tre anni e mezzo di detenzione il giovane che confezionò l’ordigno artigianale fatto poi esplodere da un suo amico la notte del 25 febbraio 2020 alle Scuole sud di Bellinzona causando danni per oltre 18.000 franchi. Il 22.enne è stato anche riconosciuto colpevole di altre cinque esplosioni avvenute nella zona della golena tra il 1. gennaio 2019 ed il 13 marzo del 2020. L’esecuzione della pena, ha ordinato la presidente della Corte, sarà però sospesa per permettere al ragazzo di sottoporsi ad un trattamento psicoterapeutico stazionario. L’accusa, promossa dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis, aveva chiesto una pena detentiva di quattro anni e mezzo. La difesa, sostenuta dall’avvocato Niccolò Giovanettina il quale valuterà ora con il suo assistito se presentare appello contro la sentenza, si era invece battuta per una pena massima di 24 mesi sospesi.