Nella giornata odierna sono state poste preventivamente in quarantena oltre 150 persone, a seguito di tre casi risultati positivi al coronavirus. Le persone interessate saranno contattate nella giornata di domani dal servizio di contact tracing. Lo comunica il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) in una nota.

Il primo episodio è da ricondurre alla presenza di due persone positive in un locale notturno del Luganese, il Seven di Lugano, la notte di venerdì 2 ottobre. Sulla base dell’elenco degli avventori fornito dal gerente del locale, l’Ufficio del medico cantonale ha provveduto a notificare ai medesimi via SMS di porsi immediatamente in quarantena, in attesa di venir contattati, come da prassi, dal team di contact tracing.