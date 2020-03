Da giorni andiamo ribadendo - noi, i nostri interlocutori, autorità e medici - che più che i singoli casi di coronavirus a preoccupare è la pressione che va accalcandosi sul sistema sanitario. Lo si ribadirà ancora, e ancora. Perché più i casi aumentano, man mano che le notizie si susseguono - con tendenza ad aggravarsi -, più quella pressione cresce. Ieri l’esempio lampante del funzionamento di questa dinamica. Da una parte l’annuncio di tre operatori sanitari risultati positivi, dall’altra la prima vittima in Svizzera. Da una parte come dall’altra, casi che si trasformano in pressione.

I tre nuovi episodi

Ne abbiamo parlato con Giorgio Merlani, medico cantonale: «Gli operatori sanitari possono essere sia veicolo che vittima, è un fenomeno conosciuto. È importante sottolineare che due dei tre...