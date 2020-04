Mentre si attende che il Consiglio federale e poi il Consiglio di Stato diano ulteriori indicazioni riguardo alla riapertura delle scuole, la politica si sta muovendo per trovare soluzioni a un ramo del mondo della formazione particolarmente colpito dalle conseguenze dell’emergenza coronavirus: l’apprendistato. Diversi partiti si sono attivati in questi giorni poiché, vista la crisi economica attuale, è normale prevedere diverse problematiche riguardo al mondo della formazione professionale, in particolare per i giovani che, giunti al termine della scuola dell’obbligo, il prossimo anno in un contesto molto particolare e difficile intendono iniziare un apprendistato.

In questo senso il PLR ha inoltrato al Governo cantonale una mozione che prevede «tre misure d’intervento immediato e urgente per cercare di tamponare l’erosione della messa a disposizione di nuovi posti di apprendistato in Ticino».

Nell’introduzione all’atto parlamentare, firmato dal deputato Paolo Ortelli a nome del gruppo liberale radicale, viene infatti rimarcato che «in questo contesto, è presumibile attendersi una diminuzione dei posti di apprendistato messi a disposizione da parte delle singole aziende» e che «in Ticino questa situazione rischia di essere più accentuata anche in considerazione di un più fragile substrato delle aziende (in genere molto piccole e maggiormente esposte)». Di conseguenza, come detto il PLR chiede di intervenire in tre punti.

Il primo chiede di «esercitare una chiara azione politica convincente sulle aziende che già sono abituate a formare». Nel dettaglio si chiede al Cantone di attivarsi presso le aziende per mantenere l’usuale numero di apprendisti in formazione», invitando le stesse anche a «valutare la possibilità di aumentare il numero dei ragazzi messi sotto contratto quale atto di responsabilità sociale». Inoltre viene proposto di «sviluppare un approccio di ragionevole allentamento dei criteri minimi all’assunzione».

In secondo luogo il PLR chiede di «valutare la riattivazione della positiva esperienza dell’anno unitario di base», ovvero il cosiddetto anno passerella durante il quale i giovani al di sotto dei 16 anni per motivi di sicurezza non possono ancora iniziare la formazione in azienda, ma vengono comunque traghettati «con la sottoscrizione di un contratto preliminare “promessa di assunzione” da parte delle aziende».

Infine il PLR, nell’ambito del servizio di Pretirocinio d’orientamento, chiede di «valutare in concertazione con le Associazioni professionali di riferimento di istituire, all’interno dei centri di formazione che si occupano dei corsi interaziendali, degli stage di formazione estesi d’introduzione alle professioni con l’intento di sviluppare un’importante esperienza di lavoro pratico orientata ad un rafforzamento dalla scelta spendibile per la sottoscrizione di un contratto di tirocinio».

