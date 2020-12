Littering in aumento a Bellinzona con la pandemia

Bilancio

La Città ha dovuto far capo anche ad aiuti esterni per gestire gli scarti abbandonati nei parchi gioco e lungo le zone golenali durante e dopo il lockdown – Nel confronto col 2019 stabilità per gli scarti urbani, mentre tra i materiali riciclabili salgono considerevolmente legno ed alluminio