«Stato di salute che non desta particolari preoccupazioni»

Infortunio sul lavoro

Sospetta intossicazione di tre collaboratori al Centro logistico di Cadenazzo, la Posta: «La sicurezza del personale permane un elemento essenziale, disponiamo di protocolli e ordinamenti precisi orientati alla prevenzione» - Indagini in corso per determinare le cause dell’accaduto