Tre scenari per la riapertura delle scuole

Sono tre gli scenari ipotizzati per gli istituti ticinesi per l’anno scolastico 2020/2021 in base a come evolverà la pandemia di coronavirus. Nel caso numero 1, in pratica un ritorno alla normalità, è prevista l’ordinaria presenza nelle aule, nel caso numero 2 la scuola ibrida: parzialmente in presenza, parzialmente a distanza, mentre lo scenario 3, prevede la scuola a distanza. Sulla riapertura a settembre ci sarà una consultazione, ha fatto sapere il direttore del DECS Manuele Bertoli quest’oggi a Bellinzona, aggiungendo che all’interno delle scuole ticinesi non è stato registrato alcun contagio. La consultazione avverrà tra giugno e luglio e coinvolgerà Comuni, direttori delle scuole comunali e medie, docenti e genitori. L’idea è quella di ripartire con la scuola in presenza, ma il focus resta sullo scenario 2, ossia la scuola ibrida, ed è stato elaborato un piano che presenta l’organizzazione degli istituti in base a questo modello, anche perché il bilancio dell’insegnamento a distanza è stato considerato positivo. Bertoli sottolinea che il terzo scenario, quello che verrebbe applicato in caso di un secondo lockdown, è considerato una extrema ratio e in ogni caso una eventualità che nessuno auspica.