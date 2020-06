Tre storiche aziende ticinesi danno vita a Edilgroup SA

Dal 17 agosto 2020 sarà pienamente operativa Edilgroup SA, la nuova azienda con oltre 80 collaboratori e 9 sedi distribuite in tutto il Ticino. Frutto dei 230 anni di storia nel panorama edile ticinese di Ghielmimport SA, Taiana SA e Edilcentro Wullschleger SA, la missione di questa nuova realtà, si legge in una nota, ha come tratti distintivi «attenzione al cliente, competenza e affidabilità, rapidità e forte legame con il territorio». La nota della società prosegue: «Attraverso una strategia chiara l’azienda vuole profilarsi quale prima referenza in ambito di fornitura di materiali edili in Ticino. Con una copertura a 360 gradi dei bisogni del mercato sarà in grado di soddisfare qualsiasi esigenza fornendo un servizio innovativo e dinamico. Grazie ad economie di scala ottimizzate, garantite da una rete di fornitori altamente specializzati e importanti volumi d’ordini generati, Edilgroup SA avrà una competitività senza precedenti e potrà fornire, ai propri clienti, le migliori condizioni di vendita sul mercato». Il CEO dell’azienda è l’ing. Oliviero Milani.