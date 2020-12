A partire dal cambio orario del 13 dicembre 2020, TILO introdurrà gradualmente 14 nuovi veicoli di tipo Flirt TSI, prodotti da Stadler Rail. I nuovi convogli andranno a rinforzare la flotta in vista dell’aumento dell’offerta legato alla messa in esercizio della galleria di base del Monte Ceneri. Il 13 dicembre 2020 la galleria di base del Monte Ceneri entrerà ufficialmente in esercizio. Lo stesso giorno ci sarà il cambio orario, in concomitanza del quale TILO inizierà la graduale introduzione di 14 nuovi treni di tipo Flirt TSI. La fornitura di questi nuovi veicoli è già in corso; 8 saranno in servizio da dicembre 2020 e gradualmente nel 2021 saranno introdotti gli altri 6. Lo comunicano le FFS in una nota.

I nuovi Flirt TSI sono moderni elettrotreni che andranno ad aggiungersi alla flotta TILO, la quale potrà così contare sia sugli attuali 40 Flirt di seconda generazione che sui 14 nuovi Flirt di terza generazione. In questo modo TILO sarà pronta a far fronte all’aumento dell’offerta legato alla messa in esercizio della galleria di base del Monte Ceneri.

I Flirt TSI sono veicoli a sei vetture, lunghi 105 metri, che possono ospitare un totale di 554 passeggeri, con 244 posti a sedere (20 in più rispetto ai Flirt di seconda generazione) e 310 posti in piedi. Sono dotati di molteplici zone multifunzionali per biciclette e bagagli ingombranti, oltre ad avere un accesso agevolato alla prima classe dall’interno del treno; dispongono inoltre di migliori possibilità per tenersi nelle zone dei posti in piedi. Tutti i veicoli sono facilmente accessibili grazie al pianale ribassato, in linea con i marciapiedi rialzati di 55 cm (P55), ovvero quelli pensati per le persone con mobilità ridotta, presenti in numerose stazioni in Ticino. In un primo momento, come comunicato il 30 novembre 2020 dal fornitore Stadler Rail, a causa di un problema con un subfornitore non tutte le cabine WC ordinate saranno consegnate in tempo. Per questa ragione, tre composizioni non saranno dotate di bagni oppure lo saranno solo parzialmente. TILO e FFS, si legge nella nota, si rammaricano di questo inconveniente, spiegando che una soluzione definitiva alla mancanza dei bagni sarà implementata da Stadler entro la metà del 2021. Intanto, il portavoce delle FFS Patrick Walser ci ha spiegato che da parte loro, «per rimediare parzialmente all’inconveniente, verranno distribuiti ai clienti 10 mila gettoni per accedere gratuitamente ai gabinetti delle principali stazioni del Cantone».