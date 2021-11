Nel 2020, in Svizzera, i Consultori per l’aiuto alle vittime hanno registrato in totale 43.263 consultazioni. In Ticino, nello stesso anno, le persone che si sono rivolte al Servizio per l’aiuto alle vittime sono state 586; il 40% delle situazioni riguardavano la violenza domestica. Numeri importanti. Oggi oltre 340 esperti parteciperanno a Berna alla Conferenza nazionale sulla violenza : i partecipanti discuteranno degli adeguamenti del diritto penale e civile, in particolare per quanto riguarda i bambini vittime di violenza, l’uso del braccialetto elettronico e i programmi di prevenzione per gli autori di reati. E il Ticino ha dato il via ieri a una campagna di sensibilizzazione contro la violenza.