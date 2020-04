Diciassette collegamenti ferroviari per il Ticino. Praticamente uno ogni ora tra le 6 e le 23. Non esattamente il modo più efficace per disincentivare i cittadini confederati che, nonostante le raccomandazioni delle autorità federali e cantonali, hanno in programma di raggiungere il sud delle Alpi e la propria casa secondaria per le festività pasquali. A livello stradale - è stato illustrato martedì - gli agenti della polizia urana e di quella ticinese fungeranno da filtro al portale nord della galleria del San Gottardo. Il tutto con il compito di suggerire ai turisti di fare marcia indietro. No, non è il momento di visitare il nostro cantone. Ecco perché, riallacciandoci alla premessa, vien da chiedersi se in questi giorni le FFS facciano abbastanza per evitare gli spostamenti verso sud. Dalle 6.10, ogni ora sino alle 22.10, un convoglio parte infatti da Zurigo in direzione di Bellinzona. «I nostri margini di manovra sono limitati» ci spiega la portavoce Ottavia Masserini. Per poi precisare: «La Confederazione ci chiede di garantire un’offerta base sulla rete ferroviaria. Anche durante le vacanze pasquali». Insomma, le Ferrovie federali svizzere non possono spingersi oltre un limite minimo. Non ne hanno la competenza. «Vista la situazione d’emergenza - ricorda Masserini - non abbiamo per contro previsto alcun treno speciale. E ciò a differenza degli anni passati». Bene. Per il resto anche le FFS, rifacendosi alle direttive dell’Ufficio federale della sanità pubblica invitano la clientela a viaggiare il meno possibile, e se del caso, mantenendo le distanze sociali e rispettando le norme igieniche accresciute. «Per il momento è troppo presto per stilare un bilancio sulla risposta dell’utenza nella settimana che porta alla Pasqua» indica Masserini: «Nelle ultime settimane abbiamo ad ogni modo riscontrato un calo dei passeggeri dell’80-90%». Passeggeri ai quali si può sconsigliare di recarsi in Ticino direttamente sui vagoni, un po’ come avviene all’entrata del tunnel stradale del San Gottardo? «Detto delle raccomandazioni che c’impegniamo a veicolare agli utenti, i nostri controllori non sono dei poliziotti e dunque non spetta a loro procedere secondo determinate modalità» conclude la portavoce.