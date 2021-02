«Troppo tempo tra una tappa e l’altra, il Governo ticinese lo farà presente»

Un allentamento graduale, a tappe e senza deroghe ai Cantoni. La via scelta da Berna per uscire dal confinamento passa, o meglio, inizia il primo marzo con una serie di riaperture alla quale seguirà una seconda tappa il primo aprile. Una scelta che il Ticino, cantone che proprio la scorsa settimana aveva inviato una lettera al Consiglio federale chiedendo di tener conto delle necessità e delle peculiarità regionali – ha accolto non senza qualche criticità. «Da un lato è un approccio molto prudente ma dall’altro non tiene conto di quanto avviene oltre confine, in particolare nella vicina Penisola», osserva il presidente del Governo Norman Gobbi, da noi raggiunto telefonicamente. «È evidente che se in Lombardia vigono più libertà per la popolazione ticinese diventa più difficile accettare delle misure così restrittive». Per il presidente dell’Esecutivo è «positivo che ci saranno più libertà in ambito commerciale e di tempo libero”, mentre per quanto riguarda il settore della ristorazione c’è appunto “una grossa dicotomia con la realtà lombarda».

Questo settore dovrà in ogni caso tirare la cinghia almeno fino al 1. aprile, data a patire dalla quale verranno valutati eventuali altri allentamenti. Delle eccezioni - leggasi: aperture di bar e ristoranti - non verranno concesse sulla base della situazione epidemiologica dei singoli cantoni. Una decisione – ha specificato il consigliere federale Alain Berset – che è stata presa per non creare situazioni di disparità di trattamento tra cantoni. «Dal punto di vista condotta è ammissibile, ma da quella epidemiologica bisogna tenere presente che il Ticino viaggia a una velocità diversa, con un’evoluzione molto positiva negli ultimi tre giorni. Ciò significa che le varianti non sembrano incidere sulla casistica. In fase di consultazione – spiega Gobbi – , esprimeremo il nostro punto di vista». Un altro aspetto che il Governo affronterà nella sua risposta al Consiglio federale è quello della tempistica. Come detto, si parla di quasi cinque settimane tra la prima e la seconda valutazione sugli allentamenti. Un lasso di tempo che il Consiglio di Stato rivedrebbe anche al ribasso: «Lo faremo presente a Berna», conferma Gobbi. “Va tenuto presente che a marzo la Germania valuterà delle riaperture e per la Svizzera diventerebbe ancora più difficile mantenere delle regole più ferree».

Stagione turistica alle porte

Tornando in Ticino, aprile è sinonimo di ripresa della stagione turistica e a questo proposito il presidente del Governo conferma che l’obiettivo «è dare il via a una serie di test per il personale delle strutture turistiche in modo da poter tornare in sicurezza in alberghi e ristoranti almeno per Pasqua». Sulle aperture in vista delle festività pasquali si è espresso anche il direttore del DFE Christian Vitta: «Se pensiamo alla prossima tappa di riapertura significa che parliamo di novità che dovrebbero entrare in vigore all’inizio del mese di aprile», ha affermato al CdT. «Si tratta del mese della Pasqua, con le relative vacanze: le nostre strutture, per potersi organizzare per vacanzieri e turisti, dovrebbero poter sapere quali saranno le condizioni per poter operare nel settore turistico. Anche perché i Paesi attorno a noi aggiorneranno nelle prossime settimane le proprie regole e questo potrebbe portare a un aumento dei movimenti alle frontiere e per un Cantone di frontiera come il nostro il tema è sensibile».

La prospettiva tra la prima e la seconda tappa è piuttosto timida

Dal canto suo, anche il direttore del DSS Raffaele De Rosa sottolinea che gli allentamenti «seguono l’orientamento voluto dal Consiglio di Stato, ossia quello di un’uscita a tappe che tenga conto dell’evoluzione epidemiologica». Nonostante ciò, «possiamo anche dire che la prospettiva tra la prima e la seconda tappa è piuttosto timida e lunga nei tempi, perché già dopo 14 giorni si possono vedere gli effetti delle misure». In questo senso, spiega De Rosa, «lasciare un mese di tempo tra una tappa e l’altra appare un po’ eccessivo». Inoltre, anche sui «contenuti degli allentamenti nella seconda tappa c’è stata molta cautela, in particolare per il settore della ristorazione». Ad ogni modo «questa cautela da parte di Berna può essere compresa a fronte dei rischi presenti in questo momento, in particolare riguardo alla diffusione delle nuove varianti, che in Ticino oggi rappresentano il 40% dei nuovi casi, con picchi del 60%. È necessario evitare una terza ondata che potrebbe avere conseguenze nefaste». Riguardo agli allentamenti per le fasce più giovani della popolazione, De Rosa afferma che si «tratta di un passo nella giusta direzione. Questa sensibilità verso i giovani è benvenuta e assolutamente necessaria».

