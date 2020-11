La Clinica Sant’Anna, in occasione di Movember - iniziativa annuale che si svolge nel mese di novembre e alla quale aderiscono uomini che si fanno crescere i baffi per raccogliere fondi e diffondere consapevolezza sul carcinoma della prostata e altre patologie -, propone per domani, mercoledì, un incontro pubblico via streaming per la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore della prostata. Quest’ultimo è il tumore più frequente negli uomini: il rischio di contrarlo è infatti del 16% e rappresenta il 30% dei tumori che colpiscono appunto l’uomo. Sebbene abbia una buona prognosi, rimane al secondo posto per numero di decessi. Gli specialisti della Clinica Sant’Anna illustreranno in semplicità le più sofisticate tecniche diagnostiche a disposizione, le apparecchiature più all’avanguardia, le strategie chirurgiche e le ultime terapie oncologiche.