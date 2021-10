In Svizzera, a causa dell’invecchiamento della popolazione, aumentano sia i casi di cancro sia i decessi a seguito della malattia. Al contempo il rischio di contrarla e morirne è calato. È quanto indica il rapporto nazionale sui tumori, presentato oggi a Berna. E in Ticino qual è lo sviluppo dei tumori? «Anche in Ticino si assiste da anni ad un incremento del numero assoluto di diagnosi di tumore. L’incidenza delle malattie tumorali aumenta sia negli uomini che nelle donne. La causa principale è da ricercare nell’invecchiamento della popolazione», afferma, da noi contattato, il dottor Andrea Bordoni, responsabile del Registro cantonale dei tumori . «Negli ultimi 5 anni in Ticino ogni anno sono state fatte circa 2.300 diagnosi di malattie tumorali maligne, mentre a fine anni Novanta erano 1.500»....