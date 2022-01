Il Freedom Day si avvicina a grandi passi. E la fine delle restrizioni imposte per contrastare la pandemia potrebbe addirittura arrivare tra una quindicina di giorni. Stando alla «SonntagsZeitung», il Consiglio federale sarebbe intenzionato ad accelerare i tempi. Se venerdì il «ministro» della sanità Alain Berset aveva annunciato l’imminente fine degli obblighi di quarantena e telelavoro, ora il Governo sarebbe pronto ad andare oltre, abbandonando praticamente tutte le misure. Una decisione, sostiene il domenicale, potrebbe arrivare in questo senso già il 16 febbraio, e resterebbero in vigore soltanto l’uso della mascherina, l’isolamento delle persone contagiate e il test per chi presenta sintomi. «Il tempo delle misure dure è finito. Nonostante l’alto numero di casi, non c’è più il pericolo...