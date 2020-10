Il turismo confederato ha sorriso al Ticino anche durante il mese di agosto. Come già accaduto nel mese di luglio, secondo gli ultimi dati dell’Ufficio cantonale di statistica, anche ad agosto la voglia di «Sonnenstube» ha spinto diversi confederati a varcare il San Gottardo per qualche giorno di vacanza. Una crescita importante, addirittura del 39,8% in più rispetto allo stesso mese del 2019, che ha controbilanciato il netto crollo della domanda da parte dei turisti internazionali (meno 45%). In totale, i pernottamenti ad agosto, sempre rispetto al dato mensile dello scorso anno, hanno fatto registrare un incremento del 3,5%.

Angelo Trotta: «Un’opportunità da sfruttare»«È stato un mese di agosto certamente positivo, soprattutto alla luce dell’andamento registrato a livello nazionale», osserva...