Anche la terza fase, con lo slogan “#welcomeback” (“#Benvenuti”), sarà caratterizzata dal lancio di un novo video e dall’utilizzo di vari strumenti di comunicazione. Il messaggio principale sarà “Exotik liegt so nah” (“L’esotismo è così vicino”). «Siamo il Cantone più mediterraneo e “esotico” della Svizzera – rileva Angelo Trotta –. Proprio per questo insisteremo sul fatto che non vi è la necessità andare lontano per raggiungere mete incantevoli e che si discostano dai cliché a cui viene spesso accostato il nostro Paese». Al centro delle attività marketing vi saranno immagini suggestive e sorprendenti di scorci ticinesi che ricordano le caratteristiche di mete lontane. Anche in questa fase sono previsti pacchetti soggiorno con offerte speciali in collaborazione con gli alberghi, mentre le proposte (“inspirazioni” di viaggio) saranno volte a promuovere in particolare le attività all’aria aperta (luoghi energetici, escursionismo, bike tour) con vari consigli per viaggiare in sicurezza.



Collaborazione con Svizzera Turismo