Dimenticatevi Angela Merkel, Matteo Renzi e François Hollande. Quel «parterre de rois» che aveva dato lustro e un tocco di internazionalità all’inaugurazione della galleria di base del San Gottardo. Era il 1. giugno 2016 e Pollegio era stato scelto quale epicentro dei festeggiamenti. Il piccolo paese della bassa Leventina si trasformò per qualche ora nell’ombelico del mondo, ospitando i tre leader europei ed altri capi di Stato. Tutti lodarono la lungimiranza della Svizzera. A distanza di quattro anni, oggi, c’è un altro tunnel da bagnare con lo champagne, quello del Monte Ceneri. L’ospite «di peso» non è un politico bensì il coronavirus. Quel maledetto nemico invisibile che ha scombussolato i piani della Confederazione, costringendo l’Ufficio federale dei trasporti al piano B. Invece di 600 invitati il villaggio dei festeggiamenti allestito a Camorino, al portale nord, sull’ex cantiere, ne accoglierà solo un centinaio. Con l’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento. L’unico momento in cui si potrà mostrare il sorriso sarà il pranzo a buffet. Ma la distanza quella no, dovrà essere mantenuta per arginare la diffusione della COVID-19.

Alla storica giornata ci siamo anche noi. Arrivati alla stazione FFS di Giubiasco (dove nel 1882 vennero tolti i veli alla Ferrovia Monteceneri) ci siamo diretti al luogo della festa con il bus navetta organizzato per l’occasione. Siamo su in tre, autista non compreso. Giungiamo verso le 9.30. I controlli all’entrata non sono rigorosi. Occorre presentare il cartellino identificativo (ed indossare la mascherina, ça va sans dire). Sembriamo un supereroe che non attende altro che il primo treno sfrecci dal tunnel per salire ed andare fino a Vezia (al portale sud), magari fino a Lugano se ci va, e sconfiggere la pandemia. E poi tornare in tempo per i discorsi della presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, del collega in Consiglio federale Ignazio Cassis e del presidente del Governo ticinese Norman Gobbi per fare il lavoro per il quale siamo pagati. D’altronde Clark Kent, Superman, è un giornalista: «più veloce di un proiettile e più potente di una locomotiva», dicono di lui. Chi scrive non è scattante come Usain Bolt, così per raggiungere il tendone della cerimonia invece dei 5 minuti indicati sul programma ne impiega quasi 10. Gli «eroi son tutti giovani e belli», canta Francesco Guccini nella sua di «Locomotiva». Ecco. Allora non è il nostro caso.

Messo il cuore in pace entriamo, finalmente, nell’area dell’evento vero e proprio. Ci guardiamo un po’ in giro come si fa quando si arriva in un posto che non si conosce. Tutti col cartellino in bella mostra. Tutti con la protezione anti-Covid. Tutti che si guardano in giro proprio come noi. Difficile socializzare messi così. Non ci resta che cercare qualche collega (ticinese, possibilmente: lo schwiizerdütsch subito dopo colazione dicono non sia il massimo) e consolarci con un caffè. Con la coda dell’occhio, intanto, scegliamo la postazione dove piazzarci per la parte ufficiale. Non davanti ma nemmeno troppo indietro. Meglio all’angolo, sperando di non fare la stessa fine di un pugile però. Ci sono quattro pattuglie della Polizia cantonale a presidiare il perimetro, con tanto di Unità cinofila. Immancabili il posto comando, quello sanitario e un paio di Toi-Toi. Arriva la Carla Norghauer, con un tailleur celeste cielo, probabilmente sarà la gran «cerimoniera». Lasciamoci sorprendere.

La fase due comporta l’annotazione sul calepino arancione (come le tute e il caschetto degli operai che, dopo un immane lavoro di dodici anni, ci hanno regalato questa avveniristica opera lunga 15,4 chilometri e del costo di 3,6 miliardi di franchi: loro sì che sono dei supereroi) dei presenti. Al momento solo giornalisti e qualche funzionario. I suonatori di corno delle Alpi si stanno preparando. Si esibiranno poco prima dei discorsi. Costume folcloristico e l’alpenhorn lucido come il vestito della domenica pronto per condecorare con le sonorità tipicamente elvetiche l’appuntamento con la storia. Noi l’appuntamento l’abbiamo con il caffè, finalmente. Il taccuino per un attimo può aspettare. «Nell’eternità tutto è inizio, mattino profumato», avrebbe detto Elias Canetti.

Fase tre. Rileggiamo per la 32. volta il programma della cerimonia, casomai ci fosse sfuggito un particolare che in questi casi può fare la differenza. È una giornata di quelle che ricorderemo per l’eternità, come detto poco sopra. Sono gli eventi che non possono lasciare indifferenti. Fra poco più di un’ora il primo treno transiterà dalla galleria di base del Monte Ceneri. Il Ticino non sarà più lo stesso.

