Tutto ciò che c’è da sapere su una polmonite «subdola e grave»

In questo mese di emergenza sanitaria si è parlato molto dei sintomi del Coronavirus e dei suoi effetti. Della sua provenienza e della sua rapidità di diffusione. Ma che effetto ha sui polmoni e gli altri organi del corpo umano? Il dottor Marco Pons – specialista in medicina interna e malattie polmonari, primario di medicina all’Ospedale Regionale di Lugano e professore alla Facoltà di medicina dell’Università di Ginevra – ci ha aiutato a capirne un po’ di più.

Atipica e interstiziale. Perché?

La prima domanda riguarda due termini che i non addetti ai lavori hanno sentito ripetere centinaia di volte in queste settimane, ma non è detto che tutti ne conoscano il significato. Perché si parla di polmonite atipica e di polmonite interstiziale? «Atipica – ci spiega Pons – perché la manifestazione dei sintomi non corrisponde alla classica polmonite batterica da Pneumocco (che è un battere e si può quindi curare con gli antibiotici, ndr) con febbre, tosse catarrosa e brividi. Il SARS-CoV-2 è invece come noto causato da un virus e un vaccino (e al momento neppure una cura specifica) ancora non esiste. Pazienti con polmonite da Coronavirus-19 spesso non hanno tosse o altri sintomi respiratori, ma presentano febbre, dolori muscolari, dolori addominali e mancanza di gusto o dell’olfatto. Per questo motivo si parla di “polmonite atipica”». «Interstiziale – continua lo pneumologo – è invece per distinguerla dalla polmonite alveolare. La differenza è molto evidente osservando una TAC. Nella polmonite alveolare si notano macchie dense, mentre con il Coronavirus si nota come una sorta di vetro smerigliato».

Dai primi sintomi alla TAC

I medici considerano il Covid un malattia subdola e difficile da arginare perché, come noto, è contagiosa anche tra gli asintomatici. E spesso i sintomi, in forma oltretutto lieve, non compaiono subito. Questo è uno dei motivi che spiega l’elevato numero di contagi (nel mondo siamo già a oltre 1 milione). «Sovente all’inizio – spiega Pons – i pazienti hanno pochi problemi respiratori. Possono avere febbre, dolori addominali addirittura senza tosse». Anche per questo – soprattutto all’inizio dell’epidemia, quando non si conosceva bene il comportamento del virus e oltretutto in circolazione c’era ancora l’influenza stagionale – non è stato facile diagnosticarlo. Perché nei primi giorni i sintomi sono pochi, e magari neppure quelli della polmonite. Eppure... «Eppure facendo una radiografia, e soprattutto una TAC, si vedono delle macchie piuttosto diffuse. Tipico delle polmoniti virali». «E spesso c’è una discrepanza – sottolinea l’esperto – tra la povertà di addensamenti polmonari e la marcata mancanza di ossigeno del sangue». In parole povere: anche guardando una radiografia può capitare che la malattia appaia meno grave, o meno diffusa, di quello che in realtà è.

Gli anticoagulanti

La radiografia è utile, ma la TAC è meglio. «All’ospedale Civico – conferma Pons – fin dall’inizio abbiamo eseguito i controlli anche con la TAC. Perché i tamponi possono dare soprattutto all’inizio della malattia un risultato falso negativo, mentre la TAC indica chiaramente la situazione». Ma passiamo alla particolarità di questo virus. «Occorre ricordare che l’80% delle persone che lo contraggono ha un decorso lieve. Il 20% viene invece ricoverato, e il 20% di questi necessita di un ricovero in cure intense». Ed è proprio per questo 20% che la malattia può riservare un decorso complicato. Duro. A volte purtroppo letale. «Quello che abbiamo notato, ed è importante, è che in pazienti gravemente malati, e dunque con polmoniti serie, riscontriamo sovente anche embolie polmonari. Dei grumi di sangue in grado di uccidere. Per questo vengono somministrati anche gli anticoagulanti». E il Covid-19 è una malattia, ora è noto, che può provocare anche danni anche al cuore, al fegato e ai reni.

Le sovrainfezioni

E a volte a complicare il quadro clinico dei pazienti con polmonite ci sono le sovrainfezioni. «Noi sappiamo che dobbiamo sempre pensare a una sovrainfezione». E cioè all’arrivo in contemporanea, oltre al Coronavirus, anche di una più comune batterica (e non sempre meno letale) per esempio da Pneumococco. «Occorre stare attenti, ma questo è il nostro pane quotidiano, e somministrare antibiotici per evitare di perdere il paziente per una complicanza batterica».

Si aggrava dopo alcuni giorni

Il Covid, e ormai è chiaro, può diventare pericoloso. «Non è la SARS, che aveva una mortalità attorno al 10%, e non è la MERS, che uccideva fino al 30% dei contagiati – prosegue Pons –. Ma ha una capacità di propagarsi molto elevata. E inoltre bisogna fare attenzione a quando un paziente inizia ad avere problemi respiratori. Ci sono persone che all’inizio stanno bene. Alcuni giorni dopo aver contratto il virus iniziano a sviluppare i primi sintomi, che sono lievi. Poi però è possibile che dopo 5 giorni o una settimana il loro quadro si deteriori. Il campanello d’allarme, oltre alla febbre persistente, deve dunque soprattutto essere la difficoltà a respirare».

Tenere fuori il virus

Come noto l’ospedale Civico – il più grande del Ticino – non è un ospedale Covid. Questo non significa che in questo periodo la sua importanza all’interno del sistema sanitario cantonale sia diminuita. Anzi. «Da noi vengono concentrati i pazienti più gravi perché siamo rimasti il solo ospedale con cure intense non-Covid e con reparti di medicina altamente specializzata. Per questo motivo è importantissimo che il virus resti all’esterno. Tanti pazienti Covid passano comunque dal pronto soccorso per confermare la diagnosi, e per questo, come anche a Bellinzona e a Mendrisio, è allestita una astanteria per le persone in attesa dei risultati del tampone. Se il risultato è positivo il paziente è trasferito negli ospedali Covid (Italiano, la Carità di Locarno o la Clinica Moncucco). Al Civico ricoveriamo pazienti Covid-positivi solo se hanno patologie più gravi: per esempio ictus e infarti o gravi problemi chirurgici derivanti da incidenti stradali».

©CdT.ch - Riproduzione riservata