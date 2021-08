Convincere gli indecisi facendo leva su un’informazione chiara e trasparente. Le autorità cantonali ripartono da qui, lanciando una campagna di sensibilizzazione con l’intento di recuperare quella parte di popolazione che fino ad oggi ha deciso di attendere, procrastinando la scelta se vaccinarsi o meno.

Una fetta cospicua di popolazione che potrebbe fare la differenza nel caso in cui il numero dei contagi e dei ricoveri dovesse aumentare repentinamente. I segnali che vanno in questa direzione non mancano e sono stati illustrati ieri dal medico cantonale Giorgio Merlani. Secondo un recente sondaggio citato ieri dal Consigliere di Stato Raffaele De Rosa, in Ticino gli indecisi rappresentano circa il 10% della popolazione, ovvero 35 mila persone, in grandissima parte over 50, e quindi esposti a maggiori rischi in caso di contagi. A loro, quindi, si rivolge la campagna “Meglio se vaccinati”. Un ulteriore sforzo che giunge dopo mesi di campagna vaccinale e nonostante il Ticino abbia superato la soglia del 54 % di persone completamente immunizzate: «Un buon risultato che tuttavia non basta ad escludere un nuovo sovraccarico del settore ospedaliero», ha chiosato nel suo intervento il Consigliere di Stato Raffaele De Rosa. Di qui, appunto, la scelta di insistere sulla fetta degli indecisi. Con quali armi? Sensibilizzazione e informazione: «Vogliamo spiegare in maniera chiara e trasparente quali sono i vantaggi della vaccinazione, fugando, una volta di più, quei dubbi che ancora oggi ostacolano gli indecisi».

Una scelta che in ultima analisi rimane comunque «personale e libera» - ha aggiunto De Rosa, rispondendo alle domande dei giornalisti che ricordavano come tuttavia una parte dell’Esecutivo cantonale abbia deciso di non vaccinarsi.

Ricoveri ed efficacia

Quali sono allora gli argomenti del Dipartimento della sanità e della socialità per convincere chi oggi ancora indugia? Innanzitutto, ci sono i numeri dei ricoveri a deporre a favore dell’efficacia dei vaccini: «Su 18 ospedalizzati oggi in Ticino, 15 non sono vaccinati», ha chiosato De Rosa. A fargli eco, il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini: «Dal 27 gennaio 2021, in Svizzera ci sono stati 5.699 ricoveri ospedalieri. Nella quasi totalità dei casi (5.596) si tratta di persone non vaccinate completamente». Medesimo discorso per i decessi. Su 796 morti, solamente 19 erano vaccinati completamente. Quanto basta, insomma, per concludere che «il vaccino è efficace e sicuro». Nessun farmaco, ha aggiunto Zanini, «è mai stato monitorato in modo altrettanto scrupoloso e trasparente». A questo proposito - è stato spiegato ieri - tutto il materiale informativo è stato aggiornato e caricato sul sito web del Cantone, riassumendo lo stato dell’arte su temi come la sicurezza, l’efficacia, gli effetti collaterali e la fertilità. «Non vogliamo limitarci a semplici slogan», ha detto De Rosa, ma fornire una base scientifica affinché il cittadino possa decidere liberamente e con cognizione di causa su questo importante tema».

Sulla bilancia

«Tutte le persone over 50 devono fare una buona riflessione, soppesando il pro e il contro della vaccinazione», ha spiegato dal canto suo il medico cantonale Giorgio Merlani. In questo senso, le autorità sanitarie guardano con attenzione alla fetta dei 35 mila indecisi: «Il numero dei positivi della prima ondata sommato a quello della seconda ammonta a circa 35 mila contagi. Esattamente il numero degli indecisi di oggi». Un numero quindi sufficientemente grande per mettere potenzialmente in crisi il settore ospedaliero. «Se queste persone dovessero per ipotesi ammalarsi e avere un decorso grave, ci troveremmo a dover gestire una terza ondata con tutte le difficoltà che hanno contraddistinto la prima e la seconda».

Campanello d’allarme

Un discorso ipotetico solo fino a un certo punto. Guardando l’evoluzione dei contagi, il medico cantonale non ha nascosto una certa preoccupazione: «Siamo ancora in una fase di crescita lineare. Ma ho l’impressione che ci stiamo avvicinando al “ginocchio della curva”, ovvero al momento in cui la crescita dei contagi tornerà ad essere esponenziale, con un raddoppio progressivo dei casi nell’arco di 10-14 giorni e poi settimanale». Ad influire sull’andamento generale con ogni probabilità «sarà il rientro di tutti dalle vacanze», ha detto Merlani. Quasi la metà dei nuovi contagi, oggi, sono infatti riconducibili ai rientri. E quasi nella totalità dei casi si tratta delle variante Delta.

E per incentivare la scelta si punterà anche sulle farmacie

Ma ieri le autorità cantonali hanno annunciato anche un cambiamento organizzativo e logistico non indifferente: «Oggi possiamo annunciare l’avvio della vaccinazione nelle farmacie», ha esordito il consigliere di Stato De Rosa, ricordando che tuttavia «rimangono sempre attivi il centro cantonale di Giubiasco, oltre ad alcuni studi medici e alcuni studi pediatrici». «Si tratta di continuare a favorire e incentivare la vaccinazione attraverso modalità capillari distribuite sul territorio, andando incontro il più possibile al cittadino». A questo propostito, De Rosa ha ricordato che da alcune settimane è possibile anche scegliere data e ora dell’inoculazione al centro cantonale di Giubiasco. Dal primo di settembre infatti il centro bellinzonese sarà l’unico a rimanere attivo, gli ha fatto eco il farmacista cantonale Zanini che ha precisato: «In Ticino oggi abbiamo 204 farmacie aperte al pubblico. Di queste, 87 si sono messe a disposizione e soddisfano i requisiti per somministrare il preparato. Non tutte però potranno essere attive nel medesimo momento: «È una questione pratica», ha spiegato Zanini: «Per evitare sprechi, siamo costretti a concentrare i vaccini in alcune farmacie». Di qui la decisione di iniziare con una fase di test, che inizierà sabato 21 agosto e che proseguirà nei due sabati successivi, quindi fino a sabato 4 settembre. «Cinque farmacia a turno potranno offrire la vaccinazione. Ci sarà una farmacie per ogni circolo, una per il Mendrisiotto, una per il Luganese e così via». Le farmacie vaccineranno il sabato. Cosa fare dunque? «Raccomandiamo agli interessati di guradare qual è la farmacia attiva e di annunciarsi telefonicamente, in modo che possano fare un minimo di programma». Una procedura che tuttavia non esclude per gli indecisi la possibilità di passare all’ultimo minuto «per vedere se c’è la possibilità di vaccinarsi».

