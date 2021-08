Senza rischiare pronostici politici irrealistici, potremmo dire che, fosse un partito, la scheda senza intestazione (SSI) in Ticino sarebbe sicuramente una forza di Governo. Non a caso, alle scorse elezioni cantonali del 2019, è stata la seconda lista più votata nella corsa al Gran Consiglio e la terza in quella per il Consiglio di Stato. E puntualmente, l’utilizzo di questo strumento di voto (reintrodotto nel nostro cantone nel 2007 dopo la parentesi tra il 1922 e il 1927 per le elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato) è tornato a far discutere anche in occasione delle elezioni comunali dello scorso 18 aprile, dove la SSI si è confermata in crescita. In queste settimane, nell’ultimo numero della rivista DATI dell’Ufficio di statistica cantonale (USTAT), un capitolo è stato dedicato...