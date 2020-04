Il Cinematografo Ambulante di Mendrisio, che organizza proiezioni cinematografiche Open Air su tutto il territorio ticinese da oltre 20 anni, è pronto e già equipaggiato di tutto il necessario per allestire il «Drive In Cinema - itinerante» con una nuova struttura già in possesso. Non appena vi sarà il nulla osta da parte delle autorità competenti si potrà programmare il tour estivo, fanno sapere gli organizzatori. Lo spazio minimo richiesto della superficie (piazzale, parcheggio, prato) è di circa 50 metri di larghezza e di circa 80 metri di lunghezza per una durata minima di almeno 7 giorni consecutivi.